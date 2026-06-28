"А можно борщ с луком?": оккупант "передумал" в плену ВСУ и заговорил на украинском

Россиянин попал в плен к ВСУ и находился вместе с украинскими военными. Наши бойцы относились к оккупанту по-человечески, и уже через 2 недели он начал говорить на украинском и даже попросил гражданство.

Об этом рассказали в видео Президентской бригады имени Богдана Хмельницкого.

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Как оккупант "переоделся" в украинском плену?

По словам бойца с позывным "Лис", события произошли во время боев, когда российский военный случайно вышел прямо на украинскую позицию. Его заставили остановиться, чтобы не подвергать подразделение опасности.

Пока украинские военные проверяли документы первого пленного, в помещение внезапно вошел еще один оккупант. Боец ВСУ мгновенно среагировал: "Я схватил его за автомат и притянул к себе. Он упал, поднял руки и кричал: "Я свой, я свой".

Ему поставили выбор – сдаться или погибнуть, и он выбрал плен. Мужчина провёл с украинскими военными около двух недель, питался вместе с ними и со временем даже начал говорить на украинском.

"Ребята, а можно борщ с луком?", – спросил однажды оккупант. Он также предлагал украинским бойцам заварить чай или кофе, очевидно, пытаясь угодить.

Было просто дико слышать, что он говорит на нашем языке. То ли жить хотел, то ли что,

– поделился воспоминаниями Лис.

Когда подразделение было вынуждено менять позиции из-за боевой обстановки, пленного сначала хотели отпустить в сторону российских сил, однако он отказался, заявив, что там его могут убить, и попросил остаться с украинскими военными.

В конце концов, его эвакуировали вместе с подразделением. В более безопасном месте он выразил желание остаться в Украине и даже спрашивал о возможности получения гражданства.

Лис рассказал об украинизации оккупанта: смотрите видео

Ранее произошла похожая ситуация с гражданином Таджикистана, который долгое время работал в России, а затем оказался на фронте после того, как его принудили подписать контракт, чтобы избежать депортации. Впоследствии он обратился к украинскому проекту "Хочу жить" и вместе с товарищем сдался в плен.

По данным ГУР МО, обоих военных эвакуировали в рамках совместной операции с Третьим армейским корпусом при участии операторов БПЛА, которые обеспечивали их сопровождение и базовую помощь. В настоящее время он находится в безопасности в качестве военнопленного и призывает других мигрантов в России не подписывать контракты, называя это "путем в один конец".