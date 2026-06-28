Про це розповіли у відео Президентської бригади імені Богдана Хмельницького.

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Як окупант "перевзувся" в українському полоні?

За словами бійця з позивним Лис, події відбулися під час боїв, коли російський військовий випадково вийшов просто на українську позицію. Його змусили зупинитися, щоб не наражати підрозділ на небезпеку.

Поки українські військові перевіряли документи першого полоненого, до приміщення раптово зайшов ще один окупант. Боєць ЗСУ миттєво зреагував: "Я його вхопив за автомат і потягнув на себе. Він упав, руки підняв і кричить: "Я свой, я свой".

Йому поставили вибір – здатися або загинути, і він обрав полон. Чоловік провів з українськими військовими близько двох тижнів, харчувався разом із ними та з часом навіть почав говорити українською.

"Хлопці, а можна борщ із цибулею?", – попросив колись окупант. Він також пропонував українським бійцям зробити чай чи каву, вочевидь, намагаючись догодити.

Було просто дико чути, що він нашою мовою розмовляє. Чи то жити хотів, чи що,

– поділився спогадами Лис.

Коли підрозділ змушений був змінювати позиції через бойову обстановку, полоненого спершу хотіли відпустити в бік російських сил, однак він відмовився, заявивши, що там його можуть вбити, і попросив залишитися з українськими військовими.

Зрештою, його евакуювали разом із підрозділом. У безпечнішому місці він висловив бажання залишитися в Україні та навіть запитував про можливість отримання громадянства.

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Раніше сталася подібна ситуація з громадянином Таджикистану, який тривалий час працював у Росії, а тоді опинився на фронті після примусу до підписання контракту, щоб уникнути депортації. Згодом він звернувся до українського проєкту "Хочу жить" і разом із товаришем здався в полон.

За даними ГУР МО, обох військових евакуювали в межах спільної операції з Третім армійським корпусом за участі операторів БпЛА, які забезпечували їх супровід і базову допомогу. Наразі він перебуває в безпеці як військовополонений і закликає інших мігрантів у Росії не підписувати контракти, називаючи це "шляхом в один кінець".