Про це в етері 24 Каналу розповів т.в.о. командира батальйону "Сила свободи" бригади "Рубіж" НГУ Володимир Назаренко, уточнивши, що ключове завдання, яке командування ставить перед російськими бійцями – інфільтруватися в українську оборону.

Дивіться також Все змінилось: військовий експерт пояснив, як зараз виглядає фронт

Путіну конче потрібні успіхи на фронті, аби змістити фокус уваги

Т.в.о. командира батальйону "Сила свободи" пояснив, що противник став заручником того, що постійно тисне і як тільки він десь послаблюється через те, що все-таки відчуває нестачу особового складу, то як наслідок починає зазнавати ще більших втрат не лише у живій силі, а й в територіях. Лінія фронту починає просуватися в інший бік.

Тому важливо виснажувати всі ресурси противника. Першочергово – живу силу. Якою б величезною не була ця імперія, вона має свій кінець. Необхідно винищувати далі російських "одноразових" солдатів, штурмовиків, аби вони не підходили до лінії фронту,

– зауважив Назаренко.

Зі слів т.в.о. командира батальйону "Сила свобод", СОУ від піхотинця до оператора БпЛА щоденно працюють над цим. Злагоджені дії українських захисників у комплексі приносять свої результати, аби не дати противнику накопичувати резерви, якими він намагається регулярно атакувати. Зі слів Назаренка, на Покровському напрямку (Донеччина) фіксується величезна кількість застосувань з боку Росії артилерії, КАБів і ФАБів, ударних безпілотників.

Детальніше про ситуацію на фронті: дивіться у відео

Путін з огляду на численні проблеми в Росії та на окупованих територіях, зокрема у Криму, зараз воліє змістити фокус уваги з цього на фронт, тому прагне, аби російські війська показали бодай якість результати. Т.в.о. командира батальйону "Сила свободи" зазначив, що навіть якщо на певних ділянках в окупантів є незначні просування, то вони даються російські армії шаленою ціною.

Щодня знищуються десятки окупантів, які пробують підійти до лінії фронту (в більшості випадків невдало). Така ситуація кожного дня. Втрати Росії величезні. Сподіваюся, що настане мить, коли в неї ці ресурси почнуть закінчуватися,

– озвучив Назаренко.

Він підсумував, що українські удари по НПЗ Росії, логістиці, командних пунктах та складах, інших військових об'єктах приносять хоча й поступовий, але важливий результат. Ворог помітно слабшає.