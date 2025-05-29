В Венесуэле задержали российского полковника и его "казацкую команду"

В столице Венесуэлы Каракасе задержали российского полковника, президента Российско-Венесуэльской торговой палаты полковника Романа Фроленко. Причиной ареста, вероятно, стал конфликт с дипломатами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аргентинское издание Infobae.

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Российского полковника задержали из-за скандала

Как пишут в СМИ, по приказу диктатора Николаса Мадуро в Венесуэле задержали российского полковника Романа Фроленко и его так называемую "казацкую команду". Причиной ареста, вероятно, стал скандал полковника с российскими дипломатами, однако никаких деталей пока официально не сообщали.

Ссылаясь на собственные источники, журналисты пишут, что арест якобы состоялся еще 15 мая. Тогда же Главное разведывательное управление Венесуэлы якобы провело обыски у Фроленко.

За несколько дней до задержания Фроленко проводил встречу со своей "казацкой командой" и представителями венесуэльских спецслужб. Тогда российский полковник отмечал "укрепление исторических связей и настаивал на развитии новых направлений сотрудничества в сфере безопасности". Вероятно, тогда же между Фроленко и российским послом в Венесуэле Сергеем Мелик-Багдасаровым произошел конфликт.

Сейчас официальная причина задержания Фроленко – "мошенничество", однако власти Венесуэлы не предоставляли никаких деталей по этому поводу.

В течение нескольких лет господин Фроленко занимался теневыми бизнес-операциями в Венесуэле и был причастен к махинациям, направленных против частных предпринимателей, причем он всегда прикрывался обещаниями деловых сделок, связанных с Россией,

– пишут в СМИ, ссылаясь на собственные источники.

Интересно, что Фроленко презентовал себя в Венесуэле как официального дипломата России. На встречах с правительством Мадуро он настаивал, что именно через него "следует решать все вопросы между Кремлем и Венесуэлой".

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