Убивал пленных в Соледаре: российские партизаны ликвидировали военного преступника Сергея Конкеева

Ближе к вечеру 27 февраля российские партизаны сообщили, что в Красноярске убили Сергея Конкеева. Мужчина был причастен к убийствам пленных, более того – хвастался ими. 24 Канал расскажет, что об этом известно.

В Офисе Генерального прокурора уверены: россияне умышленно публикуют видео с расстрелами пленных. Таким образом оккупанты пытаются деморализовать ВСУ.

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Что известно об убийстве Сергея Конкеева

Сегодня в Красноярске силами партизанского движения "Экстремист" был ликвидирован военный преступник Конкеев Сергей Александрович. Кроме нарушения статьи УК РФ "о наемничестве", пребывания в оккупационном контингенте на территории Украины, Конкеев под запись признался в военных преступлениях (расстрелял трех украинцев и зарезал двух польских добровольцев),

– сообщили российские партизаны.

Также они уточнили: согласно официальным данным о трудоустройстве, Конкеев работал вертухаем в СИЗО-1 Красноярска, которое много раз фигурировало в расследованиях о пытках подследственных.

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Партизанское движение "Экстремист" поблагодарило за содействие в акции коллег из движения "Скрепачъ".

Кто такой Сергей Конкеев

Подробные сведения о нем есть на сайте "Миротворца". Там много его фотографий, в том числе с сайтов знакомств. Конкеев действительно жил в Красноярске.

В видео, записанном через чат-рулетку, Конкеев признается в своих преступлениях.

Я участник боевых действий, за "Вагнера". У меня есть две медали. Скажу больше: я лично расстрелял трех украинцев и двух поляков, ножом зарезал. Поляков лично зарезал,

– хвастается он.

На уточняющий вопрос собеседника преступник отвечает, что да, зарезал пленных. А когда тот говорит, что Конкеева записывают и его вычислят, то россиянин утверждает, что ему все равно, и демонстрирует на камеру медали.

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В полной версии видео, выложенной на "Миротворце", Конкеев объясняет: на его руках действительно есть кровь, но этими руками он освобождал "русские земли". На заднем фоне заметно российский флаг, а на чашке – звезды.

В подтверждение своих слов Конкеев показал паспорт, впрочем, фамилию закрыл. Также уточнил: воевал в Украине полгода и "не зек". Но обратно на фронт не хочет – свою миссию якобы выполнил. Конкеев убивал пленных в Соледаре.