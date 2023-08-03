Об этом сообщают российские СМИ. В результате он получил ранение головы и должен ежедневно посещать больницу, передает 24 Канал.
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В Турции русского туриста избили стульями
Российский турист из Егорьевска, улетел со своей девушкой и сестрой отдыхать в отель Loxia Comfort Club вблизи города Манавгат в Турции. Так, в первый день компания пошла в ресторан в гостинице, где вдруг россиянин попал в драку.
Впоследствии этот дебош пытались унять работники отеля, растянув россиянина и другого мужчину в разные стороны. Когда они поняли, что это невозможно, то, чтобы успокоить туриста, ударили его стулом.
Россиянина побили стулом в Турции: смотрите видео (18+)
Российский турист не ожидал этого и кричал в сторону сотрудников отеля: "No problem, б**ть". В результате дебоша россиянин получил многочисленные ранения и его должны были отправить в больницу.
Российский турист получил ранения после драки со стульями: смотрите видео (18+)
Впоследствии стало известно, что российскому туристу зашили голову металлическими скобками, сделали укол и помазали мазями. К тому же он должен ежедневно посещать медицинское учреждение на дневном стационаре.
Россиянину зашили голову после драки в отеле: смотрите видео (18+)
В комментариях пользователи сети шутят, что этот отдых россиянин "запомнит на всю жизнь", а также, что гостиница "полностью отработала пять звезд".
Россияне повсюду попадают в драку за границей
- В конце июля в Черногории пьяные россияне устроили дебошир в одном из заведений питания, ранив официанта. Чтобы спасти своих коллег другие черногорцы начали колотить россиян стульями и выгонять их из заведения.
- Также в турецком городе Алания 6 июля на территории отеля Nox Inn Deluxe Hotel 5 произошла драка между работниками и россиянами. Так буйного россиянина пытались скрутить турки, но тот сопротивлялся.
- Пока официальная позиция отеля и версия его работников неизвестна. Однако обе стороны могли подписать соглашение, ведь россиянка позже заявила, что инцидент полностью исчерпан.