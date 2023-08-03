Об этом сообщают российские СМИ. В результате он получил ранение головы и должен ежедневно посещать больницу, передает 24 Канал.

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В Турции русского туриста избили стульями

Российский турист из Егорьевска, улетел со своей девушкой и сестрой отдыхать в отель Loxia Comfort Club вблизи города Манавгат в Турции. Так, в первый день компания пошла в ресторан в гостинице, где вдруг россиянин попал в драку.

Впоследствии этот дебош пытались унять работники отеля, растянув россиянина и другого мужчину в разные стороны. Когда они поняли, что это невозможно, то, чтобы успокоить туриста, ударили его стулом.

Россиянина побили стулом в Турции: смотрите видео (18+)

Российский турист не ожидал этого и кричал в сторону сотрудников отеля: "No problem, б**ть". В результате дебоша россиянин получил многочисленные ранения и его должны были отправить в больницу.

Российский турист получил ранения после драки со стульями: смотрите видео (18+)

Впоследствии стало известно, что российскому туристу зашили голову металлическими скобками, сделали укол и помазали мазями. К тому же он должен ежедневно посещать медицинское учреждение на дневном стационаре.

Россиянину зашили голову после драки в отеле: смотрите видео (18+)

В комментариях пользователи сети шутят, что этот отдых россиянин "запомнит на всю жизнь", а также, что гостиница "полностью отработала пять звезд".

Россияне повсюду попадают в драку за границей