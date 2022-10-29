Взбешенная россиянка напала на украинцев и заявила, что ее зовут "Владимир Путин"

К сожалению, граждане России не существуют только в пределах своего террористического государства. Озверевшая владелица российского паспорта напала на наших земляков в Испании и кричала, что ее имя и фамилия – Владимир Путин.

Граждане Украины даже за границей отстаивают поддержку нашему государству и помогают Вооруженным Силам. Однако достаточно в странах Европы адептов "русского мира", которые готовы с пеной на губах защищать своего диктатора и называться его ничтожным именем.

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Конфликт россиянки с украинцами в Испании

В сети распространилось видео, которое начинается с того, что лицо женского пола на русском языке с помощью нецензурной лексики общается с украинцами. Важно, что в ходе "диалога" она не ответила на несколько ключевых вопросов и высказываний в ее сторону, в частности, есть ли у нее высшее образование.

Неизвестно, что неадекватная россиянка хотела, но в один момент она начала кричать, что ее имя "Владимир Путин". Можно предположить, что таким образом она стремилась запугать украинцев, но когда поняла, что это не действует, то начала с притворным жалким взглядом "жалеть" наших земляков.

Одна из украинок попыталась объяснить, что Путин убивает мирных граждан и обстрел гражданских. Однако на этом моменте "сострадание" закончилось и взбалмошно начала утверждать, что "мало обстреливали".

Россиянка напала на украинцев за границей: смотрите полное видео из тик-тока (есть нецензурная лексика, 18+)

Неадекватные россияне: актуальная информация

В российском городе Кемерово женщина пыталась сжечь военкомат, бросив в него коктейль Молотова. Правоохранители задержали ее на месте, однако о мотивах ее преступления не сообщили.

Вероятно, это может быть связано с тем, что ее мужа или сына хотят мобилизовать и отправить на гибель в Украину.

Кроме того, Россия взялась за то, чтобы убить мировые бренды. Новый владелец KFC в России зарегистрировал логотип для ребрендинга мировых заведений питания, ранее ушедших из государства-террористки.

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