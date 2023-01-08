Мир устал от вас: Кислица показал видео, как россиянка жалуется на ненависть в Мексике

Россиянка пожаловалась, что ее народ ненавидят в Мексике. На это отреагировал постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

Кислица опубликовал соответствующее видео, где женщина заявила, что не понимает, почему россиян так ненавидят по всему миру. По ее словам, она очень хочет уехать из Мексики в свою страну-агрессор.

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Россиянка пожаловалась на ненависть в Мексике

В Мексике нас просто ненавидят. Ненавидят! Мы сюда едем потому, что нам в США нужно попасть, но россиян просто ненавидят. Россияне здесь ненавидят россиян, мексиканцы здесь ненавидят россиян, все здесь ненавидят россиян! Я уже терпеть это не могу. Мы сильны, очень терпеливы, но я не понимаю, почему наши паспорта не так сильны как, например, бразильские или мексиканские? Почему все нас так сильно унижают? Почему все так ненавидят россиян? Меня это просто унижает. Я так устала от этого,

– заявила женщина на видео.

Как россиянка жалуется на ненависть в Мексике: смотрите видео

Сергей Кислица отреагировал на эти кадры. Он заявил, что сейчас весь мир устал от таких россиянок, как эта женщина.

"Боже! Она просто не понимает! Когда у вас есть российский паспорт, вы являетесь гражданином государства-агрессора с историей вторжения к соседям, веков империализма и колониализма, геноцида, массовых убийств, пыток, похищений. Мир уже устал от тебя. Иди домой! " – написал он.

Россиянка жаловалась, что ей ничего не продают в аэропорту

Ранее в сети распространили видео, где россиянка жалуется, что не смогла купить колечко из-за паспорта страны-террористки. Девушке отказали, по ее словам, в магазине Диор. Она заявила, что это "кринжевая" история.

"Кринж история – зашла я в Диор, чтобы купить себе колечко, стою в очереди. И тут – извините, с российским паспортом мы вам ничего продать не можем. И я такая – ясно", – сказала россиянка.