Россияне уже сами призывают бить по Кремлю: разговор с майором ВСУ

Правнучка советского летчика Валерия Чкалова, которого боготворила российская пропаганда, призвала ударить ядеркой по Москве. Россияне не могут прекратить возмущаться, что их легенда такое заявила.

Ведь до полномасштабного вторжения оккупантов в Украину Дарья Богданова жила в России, где ее уважали и приглашали на мероприятия, посвященные памяти ее прадеда. Майор ВСУ Егор Чечеринда в разговоре с 24 Каналом объяснил, почему это важно. Кроме того, он рассказал, какую новую ИПСО против Владимира Зеленского готовит враг.

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Украина накажет всех оккупантов, где бы те ни прятались

СБУ подтвердила, что во многих случаях именно наша спецслужба стоит за ликвидацией десятков врагов Украины, в частности Ильи Кивы, Владлена Татарского. Также недавно была ликвидация очередного бомбардировщика России. Как вы думаете, это анонс? И осознают ли они, что больше нигде не найдут себе безопасного места? А следовательно, каковы их действия в таком случае?

Главное – помнить о том, что враги Украины и военные преступники будут наказаны, где бы они ни находились за пределами Украины. Последняя история – о майоре из города Энгельс Саратовской области России, который управлял бомбардировщиком Ту-95 и регулярно наносил ракетные удары по Украине.

Он просто вышел из своего дома в Энгельсе, который расположен за тысячу километров от украинской границы, и не вернулся. Был расстрелян неизвестным лицом возле своего дома. К сожалению, его дальнейшая судьба неизвестна, я не могу подтвердить факт смерти этого российского убийцы.



Российский пилот, причастный к атакам по Украине / Главное управление разведки

Впрочем, как сообщает Главное управление разведки Украины, его тело было существенно повреждено, и, вероятно, скоро он тоже будет направлен на концерт к Кобзону.

О ком речь В России расстреляли майора Стегачева Олега Сергеевича. Он был командиром экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95, с которого Россия цинично атакует украинские города.



В В России расстреляли майора Стегачева Олега Сергеевича. Он был командиром экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95, с которого Россия цинично атакует украинские города. Главном управлении разведки отметили, что Стегачев – военный преступник и есть в базе "Миротворца".

Также могу вспомнить историю, когда погибло несколько десятков украинских граждан, в том числе и дети, которые просто пришли в детскую амбулаторию или стоматологию в центре Винницы. И когда Винницу обстреляли с подводной лодки из акватории Черного моря.

Позже командира, который уже вроде бы уволился с этой лодки и был готов уволиться из вооруженных сил России (проживал, кажется, в Краснодарском крае), все равно настигла судьба. Он был ликвидирован именно накануне годовщины его кровавого преступления. Именно он отдавал приказ нажать ту кнопку, после которой полетели ракеты на гражданское население в городе Винница, и это очень важно.

Кажется, он был на пробежке в парке, шел дождь. Сначала была информация о якобы двух выстрелах. А потом украинское ГУР МО дало информацию, что в парке было только два человека и было семь выстрелов. А значит, один из этих двух людей уже точно отправился к Кобзону. Точную информацию знал только тот человек, который осуществлял этот атентат.

Это точно предупреждение всем остальным: и командирам подводных лодок, и командирам бомбардировщиков Ту-95 и других, которые обстреливают смертельными ракетами почти ежедневно прифронтовые зоны, еженедельно Киев, другие города – более тыловые, гражданское население, что к каждому из них придет украинский воин со справедливым возмездием. И за каждое преступление будет наказание.

Есть спор, является ли такой атентат справедливым наказанием, ведь справедливым наказанием у нас всегда считался суд, причем не Божий суд, а военный. Но в условиях войны, если другой возможности бороться с врагом нет, то мое личное мнение, что ликвидация подобных законных военных целей в тылу врага – тоже является законной и справедливой.

Мы много говорили еще год назад и раньше о том, что в Украине создается или уже создан аналог израильского Моссада, который ликвидировал врагов израильского государства независимо от места их пребывания.

Началось это все после того, как террористы уничтожили почти всю олимпийскую сборную Израиля в Мюнхене в 1972 году. Тогда в течение нескольких лет были уничтожены все арабские террористы, совершившие это преступление. Я думаю, что и все российские террористы, которые совершают преступления сегодня в Украине, тоже будут уничтожены независимо от их физического местонахождения.

Возможно, мы будем иметь какие-то определенные проблемы с нашими паблисити, ведь это внесудебная казнь, но я считаю, что это – законная военная цель.

Да, потому что это справедливый суд. Божья кара настигает их сразу на земле в виде наших спецслужб.

Как говорят украинские разведчики – ГУР МО и тот же Кирилл Буданов, мы знаем фамилии всех, мы знаем, где они живут, кто их родственники, номера в их мобильных телефонах, номера банковских карточек. Эта информация известна, и расплата за преступления будет обязательно. Никто не спрячется ни в Энгельсе, ни во Владивостоке, ни где-то на полуострове Таймыр.

Почему Путин не пытается защитить своих приспешников

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак говорит, что мы – круче Моссада, потому что он годами планировал и реализовывал операции, а мы действуем быстро и результативно. Понимая это, почему Россия не может или не хочет их защитить? Например, Олегу Цареву чуть ли не трижды уже прилетало. Путину не жалко тех, кто на него отрабатывает, или нет ресурсов для защиты от наших эффективных спецслужбистов?

Вспомним предателя Илью Киву, который прилагал все возможные усилия по своей защите и очень этим занимался. Специально переехал в городок, который, по его мнению, больше защищал. Но несмотря на это все равно не избежал военного атентата. Все меры безопасности были напрасными, поскольку мы живем все же в очень открытом мире.

Это даже не ситуация 20-летней давности, когда мобильные телефоны только появились и мы учились пользоваться интернетом. Сейчас все известно. Надо жить так, чтобы ничего не скрывать: ни свое местонахождение, ни свои действия. Если ты преступник и хочешь что-то скрыть, то эти все преступления обязательно вылезут тебе боком, как бы ты их не скрывал. Потому что мир стал открытым, транспарентным и прозрачным.

Конечно, предателей Украины Путину не жалко – какого-то Царева, Януковича или Киву. Ему не жалко даже своих. Вы думаете, ему жаль пилота Ту-95, которого расстреляли в Энгельсе, или командира подводной лодки? Да их – 140 миллионов, "русские бабы" еще родят, и с этим проблем нет. Им заплатят по 5 миллионов рублей, возможно, те купят LADA Kalina и еще будут благодарны своему фюреру.



Путину наплевать на своих прихвостней / Скриншот из видео

Однако мы ценим человеческую жизнь значительно выше и больше. Для нас это абсолютная ценность. Для них абсолютная ценность – это территории, завоеванные этими Иванами, которые идут на смерть. Даже знают, что идут на смерть, но считают, что это нормально, и так считают их жены, дети.

Я о прозрачности сегодняшнего мира еще хотел сказать одно. Знаете, какая новая информация обсуждается сейчас активнее всего в российских социальных сетях? Информация о том, что с 1 марта власти в России планируют запретить VPN-сервисы. То есть сервисы, которые деперсонализируют человека, входящего в сеть. Например, на запрещенный в России Instagram, или Facebook, или другие запрещенные преимущественно западные сервисы, сайты.

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На этой неделе даже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков комментировал, гасил эти народные возмущения: мол, как это – запретят VPN! Он сказал, что сейчас никаких решений по этому поводу нет. И даже целый председатель госдумы комитета по вопросу информполитики Александр Хинштейн сказал, что пока речь не идет о запрете. И Екатерина Мизулина говорила, что пока заблокировать все – невозможно.

Российская власть понимает, что мир прозрачный, транспарентный, поэтому надо всех поставить в стойло, запретить даже VPN, чтобы россияне не имели доступа ни к каким инстаграмам, фейсбукам или еще каким-то другим сайтам.

Я мониторю, анализирую некоторые российские ресурсы. Там сейчас большая мода на Северную Корею. Туда отправляют туристов, делают видеофильмы, как "прекрасно" там жить, и тому подобное. Там (в России – 24 Канал) скоро будет, как в Северной Корее. Они уже даже гуманизируют те устои и социальное положение в КНДР, которую даже сами россияне еще 5 лет назад считали образцом тоталитаризма. А сейчас продолжается гуманизация Северной Кореи. Мол, люди там живут нормально.

Читал и видел некоторые интервью российских политологов, которые говорят, что там у них (в КНДР – 24 Канал) есть свой интернет. Да, он локальный – только в пределах Северной Кореи, но он есть, и ничего страшного, люди им пользуются. Думаю, скоро этот локальный интернет будет в России.

Однако думаю, это не лишит украинских разведчиков возможности входить в этот интернет и узнавать местонахождение и персональные данные всех преступников, которые совершают преступления в Украине.

Легенда россиян призвала ударить ядеркой по Москве

Российское оппозиционное издание "Вьорстка" опубликовало статью о том, что якобы Кремль и подвластные ему структуры интересуются мнением россиян перед выборами. Более того, обеспокоены им. Почему в условиях таких полных ограничений доступа к правдивой информации, доступа к каким-то человеческим ресурсам их беспокоит мнение населения перед псевдовыборами? Какова цель этого вообще?

Перед тем, как ответить на этот вопрос, расскажу еще одну историю, которая сейчас тоже является таким "хэдлайнером" российского интернета.

Для россиян есть несколько знаковых фигур, несколько легенд, а вероятно, даже мифов, которых собственноручно создала пропаганда. Среди этих мифов – летчик Валерий Чкалов. Весь интернет сейчас гудит из-за того, что у Чкалова есть правнучка – Дарья Богданова, ей 35 лет.



Дарья Богданова / Скриншот из видео

До полномасштабного вторжения она жила спокойно в России, якобы все было в порядке, ее почитали, приглашали на какие-то мероприятия памяти ее "легендарного прадеда". После вторжения она уехала в Бельгию, имеет гражданство Израиля. И сейчас она призвала цивилизованный мир ударить по Москве ядерным оружием. Причем она сказала, что готова оказать финансовую помощь, и занимается сбором донатов, я так понимаю, на реализацию своей идеи.

Все интернет-сообщество России возмущается из-за того, мол, как может правнучка Валерия Чкалова призывать сейчас ударить ядерным оружием по Москве. Это все уже второй день происходит.

Как по мне, это тоже знаковая вещь, что даже легендарные личности, которые связаны с мифами и легендами российской пропаганды, понимают, что с Москвой надо что-то делать радикально, и главное – с ее режимом. Это очевидная вещь. Хотя, конечно, ядерное оружие никто не будет применять.

Президентские выборы могут привести к развалу России

Относительно настроений рядовых граждан есть две позиции. Для нас лучший вариант развития событий, чтобы российская империя саморазрушилась изнутри. Конечно, выборы – это такой маленький триггер, который может запустить развал империи. Но полагаться на это пока рано.

Так называемые национальные окраины: Татарстан, Чечня, Якутия или Тыва – сейчас слишком инертны и стабильны относительно надежды на какое-то их самоопределение. И чтобы это самоопределение привело к конкретным центробежным тенденциям.

Мы говорили уже об этом Борисе Надеждине, которого я считаю абсолютным политическим нулем и фуком, но триггером эти выборы могут стать.

Напомню, что до 31 января этот Надеждин подал свои подписи. Сейчас там, кажется, нашли ошибки, забраковали 9 тысяч его подписей, и Надеждин сказал, что надо 4,5 тысячи "отбить", и тогда его зарегистрируют.

Какие уж там ошибки нашли, я не знаю. Но, очевидно, сейчас идет определенный торг самого Надеждина и его команды с Кремлем, как и что дальше делать: или продолжать эту игру, или снять Надеждина. Напомню, его в 2010 году подобным образом уже снимали с выборов Костромской областной думы.

Россияне готовят новую ИПСО против Зеленского

Я хотел бы еще сказать о том, что касается непосредственно российских ИПСО и наших выборов. По моей информации, россияне сейчас активно будут разгонять ИПСО, что в Украине нелегитимная власть. Мол, после 31 марта (тогда бы должен был пройти первый тур выборов президента – 24 Канал) украинская власть, в частности украинский президент, – нелегитимные, и с ним нельзя вообще вести никаких переговоров, ему не надо давать помощи и принимать в мире.

Таким образом они будут деморализовать украинское войско и нагнетать внутриполитическую ситуацию в Украине, сталкивать нас лбами и влиять на внешнюю помощь. У нас есть компетентные органы, аналитические структуры, которые знают, как эту ИПСО отбить.

От себя скажу, что именно непрерывность власти является залогом демократии в стране. Согласно закону о военном положении, выборы во время войны не могут проходить. В общем, их невозможно провести, обеспечить гарантии безопасности на избирательных участках, присутствие международных и украинских наблюдателей, обеспечить достойную предвыборную кампанию. У нас нет контроля над всеми регионами, поэтому мы не можем сформировать на некоторых территориях избирательные участки, избирательные комиссии, ну и провести как голосование, так и подсчет голосов.

Я думаю, что этот вопрос нужно снять до завершения военного положения. Но надо думать о том, как отбить эту ИПСО. Поддержка конституционных прав и власти, и граждан является очень важной. Поэтому я думаю, что выход найдут. Не надо вестись на ИПСО и вбросы, которые, возможно, будут идти не только от российских пропагандистов, но и от некоторых украинских "горячих голов".



Россия готовит новую ИПСО / Getty Images

В Черном море сложилась уникальная ситуация

Благодаря спецоперации "Цитадель" в Черном море уничтожили важный объект России. 33% боевых кораблей Черноморского флота России выведены из строя. Мы видим, что Россия уже полностью проигрывает в этом неравном для нее бою за Черное море.

В Черном море вообще уникальная ситуация. Треть кораблей российского Черноморского флота уже уничтожена, а еще два года войны не прошло. Это при том, что мы вообще не имеем корабельной группировки в Черном море. То есть большие корабли теряют свою целесообразность и уместность при современных методах ведения войны.

Читайте также Оружие "тотальной войны": что известно о российских "Москитах", которые добили катер "Ивановец"

Украинские надводные дроны Главного управления разведки уничтожили большой ракетный катер "Ивановец". Эти дроны атакуют на большой скорости и движутся зигзагом. В него стреляли, кажется, из крупнокалиберного пулемета, но попасть не могли.

"Ивановец" был на боевом расчете, вышел для того, чтобы выполнять боевую задачу, с полным экипажем и был на огромном расстоянии от украинских портов, отстреливался, но все равно затонул. Это видео (с уничтожением катера – 24 Канал) поразило не только украинских, но и российских зрителей.

Этот катер стоит 60 – 70 миллионов долларов. То есть это не простая лодка, и он был вооружен ракетами. Все это уничтожено морскими дронами украинского производства. То есть преимущество россиян в Черном море является относительным.

У России не хватит ПВО, чтобы защититься от украинских дронов

И Валерий Залужный, и Кирилл Буданов говорили о необходимости переноса войны на территорию противника. Не только в оккупированный Крым, но и на территорию России непосредственно.

В колонке для CNN Залужный говорит о том, что нужны новые методы ведения войны, а позиционная война, которая ведется сейчас, является признаком вчерашнего дня. Современная война ведется уже средствами бесконтактного боя, прежде всего дронами различных модификаций: и морскими, и воздушными.

Если вспомнить последние успехи украинских Сил обороны, ГУР и СБУ, то можно сделать вывод, что эти новые методы нам удаются. За последнее время произошли такие мощные поражения:

в ночь на 21 января в районе морского нефтяного терминала в поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел взрыв. Из этого терминала эвакуировали около 150 человек;

31 января в Санкт-Петербурге украинский дрон ГУР МО атаковал территорию Невского НПЗ. Причем по дрону стреляли из С-400 "Триумф" – ЗРК, которому "нет аналогов", стоимостью 1,2 миллиарда долларов. Этой ракетой били по маленькому украинскому дрону, которому удалось долететь до самого Санкт-Петербурга, и не попали;

3 февраля два беспилотника СБУ поразили НПЗ в Волгограде. Там тоже произошло возгорание, уничтожение имущества, завод останавливался;

в последние дни января украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ярославле;

25 января в Туапсе атаковали НПЗ "Роснефть", после чего на 10% уменьшилась переработка нефти в целом по России.

То есть мы все делаем правильно, уничтожая военные и полувоенные возможности врага в тылу. Таким образом мы уменьшаем его ударную мощь непосредственно на линии фронта.



Украинская военная учится управлять дроном / Getty Images

Я думаю, что это очень перспективное направление – удары по российским тылам. Они (россияне – 24 Канал) не смогут прикрыть все свои территории ни С-300, ни С-400. Ведь все С-300 используют в Украине, чтобы обстреливать мирные украинские города, а столько единиц С-400, чтобы прикрыть всю Кубань, Ярославль, Воронеж, Курск и Санкт-Петербург, – у них нет.

Председатель оборонного комитета госдумы России Андрей Картаполов сказал, что даже Санкт-Петербург нечем прикрыть. Он уже действительно это признает или это просто какой-то элемент ИПСО? Мол, у нас не прикрыто, стреляйте, а на самом деле таки смогут откуда-то подтянуть системы ПВО?

Конечно, здесь есть элемент торга. Каждый депутат или местный чиновник пытается у центра выторговать для своего города или региона определенные преференции. В частности, и зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф". Очевидно, они видят, что Москва более-менее прикрыта, поэтому хотят прикрыть и Санкт-Петербург, и Воронеж, и Курск, и Ростов-на-Дону, и Новосибирск – туда еще, кажется, мы не долетали, это уже перспективы.

Но на все территории у россиян просто нет средств уничтожения подобного вооружения. Тем более сравните, сколько стоит один залп того же "Триумфа", если он сам стоит более миллиарда, и стоимость нашего дрона "Бобер", который долетел до НПЗ в Петербурге.

Украина официально не подтверждала эту информацию. Об этом писали российские СМИ.

Поэтому сейчас украинское производство дронов – это очень перспективное направление. Из того количества сообщений, которое мы видим, понимаем, что они действительно долетают. И это только те случаи, о которых мы знаем. Неизвестно, какова общая стая этих дронов.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль говорил еще в июле 2023 года, что Украина инвестирует 40 миллиардов гривень в производство дронов. Поэтому это направление имеет достаточно перспектив.

О захвате вагнеровцев в Судане

Однако масштабируемся не только мы, но и враг. В частности, масштабируется российский фашизм. Недавно появилась информация о захваченных наемниках из ЧВК "Вагнера" в республике Судан. Их там частично уничтожили, а частично взяли в плен спецназовцы ГУР МО.

На опубликованном видео есть допрос наемника из "Вагнера", который заявил, что они передвигались в столицу республики Судан, чтобы свергнуть законное правительство, потому что там уже несколько лет идет гражданская война. Эти вооруженные формирования также подозревают в убийстве местного мирного населения.

Хорошо, что украинские Силы обороны таким образом не только помогают нашим партнерам в Судане, но и уничтожают эту российскую нечисть, которая распространяется и за пределами России и Украины. То есть мы на стороне добра и мы защищаем законное правительство, в том числе и Республики Судан.