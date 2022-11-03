Настроение – две "Лады": россиянка с радостью отправляет сыновей на войну в Украине

Как сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, 28 октября в России закончилась "частичная мобилизация". Там уверяют, что набрали необходимое количество человек.

В сети распространили видео, где россиянка пришла провожать своих двух сыновей в армию. Женщина с радостью улыбалась на камеру и заверила, что ее переполняет чувство гордости, пишет 24 канал.

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Радость и чувство гордости: как россиянка отправляет сыновей на войну в Украину

Россиянка подчеркнула, что пришла провожать своих двух сыновей, которых одновременно мобилизовали. Она призналась, что ее переполняют только положительные эмоции. Сложно сказать, чем руководствуются российские мамы в этот момент.

Семьям погибших в Украине российских военных обещают подарить новую "Ладу". Возможно, россиянка задумалась тогда о новеньком авто. Тем более что она получит сразу две "Лады". Конечно, для этого и сыновей родить не жалко.

Россиянка с радостью провожает своих сыновей на войну в Украине: видео

Мобилизация в России продолжается

28 сентября министр обороны России Сергей Шойгу доложил кремлевскому диктатору Владимиру Путину о завершении так называемой "частичной мобилизации". Он заверил его, что якобы призвали 300 тысяч человек и больше не планируют. По его словам, 13 тысяч солдат добровольно согласились пойти на войну в Украине.

Однако, похоже, что это не конец, а только начало. Российским мужчинам уже начали приходить повестки с датами 2023 года. В Кремле готовятся к тому, чтобы снова отправлять мужчин на войну. Российские издания пишут, что после "эмоциональной разгрузки населения" во время новогодних праздников в Кремле приступят к новой мобилизации.

Также россиянам безразлично, кого именно мобилизовать, людей "вылавливают" на предприятиях и отправляют в воинские части. К примеру, сотрудников алтайского завода "Сибэнергомаш" мобилизовали, невзирая на бронь. Их уже больше месяца держат в Омске, а вскоре могут отправить убивать украинцев.

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