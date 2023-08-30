Не пустили в самолет из-за гражданства: у россиянки в Европе мощно "заполыхало"

Гражданка страны-агрессорки очень удивилась, что россиян не любят в европейских странах. Она устроила истерику в интернете и поинтересовалась у земляков, как обмануть систему.

Гражданка России создала пост в одном из телеграм-каналов для россиян, находящихся в Европе. Там она жаловалась, что не смогла сесть в самолет, передает 24 Канал.

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Почему россиянку не пустили в самолет

Инцидент произошел в Германии. Женщина хотела полететь по маршруту Бремен – Франкфурт – Таллин, чтобы из Эстонии добраться до России. Однако авиакомпания Lufthansa отказала ей из-за российского гражданства. Как пояснил перевозчик, Эстония запретила проезд через свою территорию для всех граждан страны-агрессорки.

Меня не сажает на самолет Lufthansa и говорят, что всем гражданам России запрещен проезд через Эстонию! Даже с постоянным видом на жительство. Куда можно звонить или писать в это время в Эстонии?

– написала она в соцсетях.

Россиянка заявила, что она живет в Германии и имеет вид на постоянное проживание. Также, по ее словам, представители Lufthansa пообещали пустить женщину в самолет, если получат от Эстонии электронное письмо. Она опубликовала сообщение в 5 утра по местному времени, когда до рейса оставалось 2 часа.

Чем все закончилось

Другие россияне в комментариях давали ей советы, как можно обмануть систему. Граждане страны-агрессорки говорили ей нигде не использовать российский паспорт в Латвии и Эстонии, а вместо этого показывать только карту ППП там, где это возможно.

Однако их советы не понадобились. Потому что женщина призналась, что у нее ничего не вышло.

Я вообще не ожидала такого отношения от Lufthansa,

– сказала она.

Россиянка написала, что будет покупать новый билет и попытается улететь через Хельсинки.

В Эстонии не любят россиян