Путь исчерпания: военный эксперт предположил, когда у России будет снарядный голод

Уже не раз раздаются разные оценки, что у российских захватчиков постепенно иссякают запасы артиллерийских боеприпасов. Они уже не могут использовать такое количество снарядов, как это было летом.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, снарядный голод у россиян уже начался.

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В России были колоссальные запасы снарядов

К началу полномасштабного вторжения, по разным оценкам, в России был запас снарядов всех калибров в пределах от 15 до 20 миллионов штук. Это очень большой показатель. К примеру, США на начало 2022 года имели около 2,5 млн снарядов калибра 155 миллиметров.

Более половины запаса снарядов россияне уже использовали, а также мы уничтожали их боекомплекты. Летом они могли насыпать за сутки в пределах до 60 тысяч снарядов, а кое-где и до 80. Сейчас – это 20 тысяч в сутки,

– отметил Черник.

В России работает производство артиллерийских снарядов. Однако они могут произвести в настоящее время не более 125 тысяч снарядов в месяц. Не стоит забывать и о проблеме износа артиллерийских стволов.

Начался ли у россиян снарядный голод – мысль Черника: смотрите видео

Сюда также следует добавить, что ВСУ уже уничтожили более 2 тысяч вражеской артиллерии. Хотя в оккупантов еще достаточно такой техники.

Все стало на путь истощения. Оно неизбежно иссякнет. Настоящее исчерпание, по моему мнению, придет где-то к концу мая – середине лета. Не скорее,

– считает Черник.

Параллельно международные партнеры постепенно запускают величественный военно-промышленный комплекс США и Европы. Очевидно, что об этом союзники договорились на саммите НАТО, состоявшемся в конце ноября 2022 года в Бухаресте. Поэтому Запад и дальше будет поддерживать Украину.

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