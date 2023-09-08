Чистки в российской армии происходят регулярно: почему некоторые из них публичны, а некоторые – нет

В российской армии регулярно проходят чистки по разным причинам. Там практически каждого можно посадить за коррупцию. Но это очень хорошо.

Об этом 24 Каналу рассказал советник по коммуникациям легиона "Свобода России" Алексей Барановский, вспомнив историю с бывшим командиром оккупантов Сергеем Суровикиным.

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Вероятно, он принимал определенное участие в попытке мятежа от Пригожина. Поэтому сейчас Суровикина показательно наказывают. О нем забрали упоминания даже на сайте минобороны России, а сам оккупант просто где-то пропал.

Вряд ли его собьют ракетой, как это было с Пригожиным. Армия сама по себе стрелять не будет. Это может быть работа для ФСБ. Они любят ядами пользоваться. Судьба Суровикина может окончиться так же как и у Пригожина. Но другим способом,

– заметил Барановский.

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Колоссальная коррупция в российские армии

Как отметил Барановский, у российской армии просто колоссальный уровень коррупции. И это очень хорошо. Чем больше коррупции – тем слабее армия.

Конечно, иногда российские спецслужбы производят чистки и в министерстве обороны, и в самой армии. Часто они это делают, чтобы продемонстрировать, что сейчас не время для краж. Но коррупцию в российской армии все равно не искоренить.

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