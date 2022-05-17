Российская армия использует гражданский аэропорт Белгорода в военных целях, - "Схемы"

Россия в военных целях использует аэропорт в городе Белгород, ранее обслуживавший только гражданские рейсы.

На территории гражданского аэропорта военная техника

На спутниковых снимках Planet Labs видно, что на территории аэропорта размещена авиация и военная техника. В частности, военные эксперты заметили там 8 вертолетов Ми-8.

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Наряду со взлетной полосой, где расположены вертолеты, также расположены палатки. По словам эксперта, у них может находиться личный состав или храниться боевые комплекты или топливо.



Спутниковые снимки: россияне используют гражданский аэропорт в военных целях / Фото

В восточной части аэропорта на спутниковых снимках можно заметить следы от выезда автомобильной техники. Анализ военного эксперта говорит о том, что так ездить, вероятнее всего, могут именно военные – для оперативности. К тому же часть территории вблизи гражданского аэропорта – раскопана.

Зачем россиянам аэропорт

Российские военные могут использовать гражданский аэропорт для эвакуации раненых и погибших из зоны боевых действий.

Или аэропорт для них это некий перевалочный пункт для дозаправки бортов.

Член правления "Украинского милитарного центра" Юрий Збанацкий отметил, что в России достаточно военных аэродромов вблизи границы, поэтому особой необходимости перебрасывать боевые самолеты и вертолеты именно в гражданские аэропорты, вероятно, нет.

Однако в целом кафиры могут использовать гражданские аэропорты в военных целях, в частности, осуществлять прием транспортных самолетов и вертолетов для подвоза военных грузов и личного состава, срочной медицинской эвакуации раненых.

Что происходит в Белгороде

В российском Белгороде, расположенном недалеко от границы с Украиной, регулярно сообщают о взрывах. Русские даже начали сетовать и бояться.

Например, 11 мая россияне жаловались на "трудную ситуацию". Они публиковали фото воспламенений и говорили, что погибший.

6 мая в окрестностях города люди сообщали о столбах дыма, мол, в районе села Червоный Хутор , которое расположено недалеко от границы с Украиной, "прилетело что-то серьезное".

14 мая жители города снова слышали громкие звуки, напоминавшие взрывы. Также вечером загорелось помещение у железной дороги. Русские писали, что оно было пустым. Причины – неизвестны.

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