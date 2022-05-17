На території цивільного аеропорту військова техніка

На супутникових знімках Planet Labs видно, що на території аеропорту розміщено авіацію та військову техніку. Зокрема, військові експерти помітили там 8 гелікоптерів Мі-8.

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Поряд зі злітною смугою, де розташовані гелікоптери, також розташовані палатки. За словами експерта, в них може перебувати особовий склад або зберігатись бойові комплекти чи паливо.



Супутникові знімки: росіяни використовують цивільний аеропорт з військовою метою / Фото Схеми

В східній частині аеропорту на супутникових знімках також можна помітити сліди від виїзду автомобільної техніки. Аналіз військового експерта говорить про те, що так їздити, найімовірніше, можуть саме військові – для оперативності. До того ж частина території поблизу цивільного аеропорту – розкопана.

Для чого росіянам аеропорт

Російські військові можуть використовувати цивільний аеропорт для того, щоб евакуювати поранених та загиблих з зони бойових дій.

Або ж аеропорт для них це такий собі перевалочний пункт для дозаправки бортів.

Член правління "Українського мілітарного центру" Юрій Збанацький зауважив, що в Росії достатньо військових аеродромів поблизу кордону, тому особливої потреби перекидати бойові літаки та гелікоптери саме в цивільні аеропорти, ймовірно, немає.

Однак загалом окупанти можуть використовувати цивільні аеропорти в військових цілях, зокрема, здійснювати прийом транспортних літаків і вертольотів для підвезення військових вантажів та особового складу, термінової медичної евакуації поранених.

Що відбувається у Бєлгороді

У російському Бєлгороді, що розташований неподалік кордону з Україною, регулярно повідомляють про вибухи. Росіяни навіть почали бідкатись та боятись.

Наприклад, 11 травня росіяни бідкались на "тяжку ситуацію". Вони публікували фото займань та говорили, що є загиблий.

6 травня на околицях міста люди повідомляли про стовпи диму, мовляв, в районі села Червоний Хутір, яке розташоване недалеко від кордону з Україною, "прилетіло щось серйозне".

14 травня жителі міста знову чули гучні звуки, що нагадували вибухи. Також ввечері зайнялось приміщення біля залізниці. Росіяни писали, що воно було порожнє. Причини – невідомі.

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