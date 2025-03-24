Сухопутным войскам ВСУ России нужно прекращение огня: Тимочко объяснил проблемы Кремля

Накопленные запасы оружия России исчерпываются, а производство новых образцов не соответствует потребностям. Украинские удары по российским объектам наносят серьезные потери, что признают сами россияне.

Это значительно снижает способность врага вести боевые действия, поэтому России необходимо прекращение огня. Такое мнение в интервью 24 Каналу высказал председатель Совета резервистов Иван Тимочко.

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Проблемы России в условиях войны

Россия не смогла достичь желаемых результатов на фронте и существенно повредить украинскую инфраструктуру. Путин осознает, что не сможет вести долговременную войну, поэтому сейчас прилагает максимальные усилия, надеясь достичь стратегических целей до того, как потеряет возможность продолжать боевые действия. Российская армия активно использует дроны и ракеты, пытаясь нанести как можно больший вред, пока есть возможность.

Как отметил Тимочко, хотя диктатор готовился к войне против Украины, имеющиеся резервы оказались недостаточными. Оккупанты не могут выпускать ракеты в таких объемах, как того требует их план. Однако производство ракет продолжается, и, когда Россия накопит достаточное количество, военные начнут применять их поэтапно, как это было уже неоднократно.

Российскому военно-промышленному комплексу становится все сложнее производить высокотехнологичные средства поражения,

– отметил он.

Уничтожение и повреждение нефтеперерабатывающих заводов России имеет стратегическое значение. Это не только источники топлива для транспорта и армии, но и важные элементы производства топлива для ракет и авиации. Чем больше таких объектов выводится из строя, тем труднее оккупантам осуществлять ракетные удары и вести боевые действия на фронте.

По использованию "Шахедов", вполне вероятно, что Иран мог передать чертежи России или, возможно, продолжает поставлять эти беспилотники. Также есть вероятность, что Северная Корея занимается их производством для врага. Однако стоит отметить, что большинство таких дронов не достигают своих целей: они или уничтожаются на подлете, или выходят из строя до того, как наносят вред.

Изменилась и стратегия россиян в нанесении ударов. Если раньше они обстреливали объекты по всей Украине, то сейчас удары стали более концентрированными и точными. Они учитывают рельеф местности и расположение критических целей. Однако эта "игра" не является односторонней. Украина также уничтожает важные стратегические объекты на российской территории. Наши дроны успешно долетают даже до Москвы и других отдаленных регионов.

Сами же россияне подтверждают, что мы уничтожаем объекты, которые работают на армию,

– подчеркнул председатель Совета резервистов.

Тем временем в Саудовской Аравии начались переговоры делегаций Соединенных Штатов Америки и России.