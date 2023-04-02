В результате обстрела Константиновки погибли 6 человек: жуткие кадры

Российские террористы снова совершили теракт против гражданского населения Украины. 2 апреля оккупанты ударили по Константиновке в Донецкой области.

В результате обстрелов погибли 6 человек. Известно, что захватчики нанесли 2 удара ракетами С-300 и совершили 4 залпа из РСЗО "Ураган".

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Последствия обстрела

Вражеские снаряды повредили 16 многоквартирных и 8 частных домов, детское дошкольное учреждение, здание Константиновской государственной налоговой, газовые трубы, 3 автомобиля.

Последствия обстрела Константиновки: смотрите видео

Кроме того, во дворах образовались огромные воронки от снарядов, а во всех окрестных постройках выбило стекла.

8 человек получили осколочные ранения разной степени. Пока им всем оказывается медицинская помощь.

В результате теракта погибли 6 человек / Фото с телеграма Андрея Ермака

Напомним, что несколько дней назад, 24 марта, захватчики также атаковали Константиновку. Около 1 ночи враг атаковал Пункт Несокрушимости.

Одна из ракет попала в здание Пункта несокрушимости, а другая – вблизи него. По данным ГСЧС, погибли 5 человек: 3 женщины и 2 мужчин. Удалось спасти одного человека, которого вытащили из-под завалов.

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