В результате обстрела Константиновки погибли 6 человек: жуткие кадры
Источник:Андрей Ермак
Российские террористы снова совершили теракт против гражданского населения Украины. 2 апреля оккупанты ударили по Константиновке в Донецкой области.
В результате обстрелов погибли 6 человек. Известно, что захватчики нанесли 2 удара ракетами С-300 и совершили 4 залпа из РСЗО "Ураган".
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Последствия обстрела
Вражеские снаряды повредили 16 многоквартирных и 8 частных домов, детское дошкольное учреждение, здание Константиновской государственной налоговой, газовые трубы, 3 автомобиля.
Последствия обстрела Константиновки: смотрите видео
Кроме того, во дворах образовались огромные воронки от снарядов, а во всех окрестных постройках выбило стекла.
8 человек получили осколочные ранения разной степени. Пока им всем оказывается медицинская помощь.
В результате теракта погибли 6 человек / Фото с телеграма Андрея Ермака
Напомним, что несколько дней назад, 24 марта, захватчики также атаковали Константиновку. Около 1 ночи враг атаковал Пункт Несокрушимости.
Одна из ракет попала в здание Пункта несокрушимости, а другая – вблизи него. По данным ГСЧС, погибли 5 человек: 3 женщины и 2 мужчин. Удалось спасти одного человека, которого вытащили из-под завалов.
Россия обстреляла Авдеевку: коротко
- Вечером 31 марта оккупанты обстреляли Авдеевку из артиллерии. Под вражеским огнем погибли 5-месячный малыш и его бабушка.
- Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко добавил, что родители ребенка получили ранения.
- Кириленко отметил, что ему тяжело осознавать, что даже в условиях этой страшной войны, которую ведут против нас россияне, этой трагедии можно было избежать. Ведь буквально накануне обстрела полицейские в очередной раз уговаривали маму малыша подумать о сыне и уехать.
- К сожалению, женщина наотрез отказалась покидать дом. Затем туда прилетели вражеские снаряды.
- В Офисе генпрокурора отметили, что при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры началось досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.