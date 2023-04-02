У результаті обстрілів загинули 6 людей. Відомо, що загарбники нанесли 2 удари ракетами С-300 та здійснили 4 залпи з РСЗВ "Ураган".
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Наслідки обстрілу
Ворожі снаряди пошкодили 16 багатоквартирних та 8 приватних будинків, дитячий дошкільний заклад, будівлю Костянтинівської державної податкової інспекції, газові труби, 3 автомобілі.
Наслідки обстрілу Костянтинівки: дивіться відео
Крім того, у дворах утворилися величезні вирви від снарядів, а у всіх навколишніх будівлях повибивало шибки.
8 людей отримали осколкові поранення різного ступеня. Наразі їм усім надається медична допомога.
Внаслідок теракту загинули 6 людей / Фото з телеграму Андрія Єрмака
Нагадаємо, що кілька днів тому, 24 березня, загарбники також атакували Костянтинівку. Близько 1 ночі ворог атакував Пункт незламності.
Одна з ракет влучила у будівлю Пункту незламності, а інша – поблизу нього. За даними ДСНС, загинули 5 людей: 3 жінки та 2 чоловіків. Вдалося врятувати 1 людину, яку витягнули з-під завалів.
Росія обстріляла Авдіївку: коротко
- Ввечері 31 березня окупанти обстріляли Авдіївку з артилерії. Під ворожим вогнем загинули 5-місячне маля та його бабуся.
- Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко додав, що батьки дитини отримали поранення.
- Кириленко зауважив, що йому важко усвідомлювати, що навіть в умовах цієї страшної війни, яку ведуть проти нас росіяни, цієї трагедії можна було уникнути. Адже буквально напередодні обстрілу поліцейські вкотре вмовляли маму малечі подумати про сина й виїхати.
- На жаль, жінка навідріз відмовилась покидати домівку. Згодом туди прилетіли ворожі снаряди.
- В Офісі генпрокурора зазначили, що за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочалося досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.