У результаті обстрілів загинули 6 людей. Відомо, що загарбники нанесли 2 удари ракетами С-300 та здійснили 4 залпи з РСЗВ "Ураган".

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Наслідки обстрілу

Ворожі снаряди пошкодили 16 багатоквартирних та 8 приватних будинків, дитячий дошкільний заклад, будівлю Костянтинівської державної податкової інспекції, газові труби, 3 автомобілі.

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Крім того, у дворах утворилися величезні вирви від снарядів, а у всіх навколишніх будівлях повибивало шибки.

8 людей отримали осколкові поранення різного ступеня. Наразі їм усім надається медична допомога.

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Нагадаємо, що кілька днів тому, 24 березня, загарбники також атакували Костянтинівку. Близько 1 ночі ворог атакував Пункт незламності.

Одна з ракет влучила у будівлю Пункту незламності, а інша – поблизу нього. За даними ДСНС, загинули 5 людей: 3 жінки та 2 чоловіків. Вдалося врятувати 1 людину, яку витягнули з-під завалів.

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