Несмотря на существенное обессиливание: какие города стремятся захватить россияне до 9 мая

Российская армия уже истощилась. Именно поэтому Путину нужна будет в ближайшее время оперативная пауза, чтобы восстановить резервы, накопить силы и средства. Сейчас остатками резервов противник пытается дожать определенные точки на фронте перед остановкой боевых действий.

Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан, добавив, что перед тем как заморозить войну враг будет пробовать захватить ряд городов. Среди таких Часов Яр и Торецк.

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Какие задачи стоят перед российской армией?

Российские войска будут пытаться полностью выдавить оттуда ВСУ, чтобы потом линия замораживания огня прошла за пределами указанных городов. Поэтому сейчас максимально Россия будет бросать остатки своих резервов на Часов Яр и Торецк, это уже происходит. Перед армией России поставлена задача дойти до границ Донецкой, Днепропетровской областей.

"Вражеские войска пошли чуть южнее Покровска, потому что не смогли продавить Силы обороны Украины в районе населенных пунктов Удачное и Котлино, поэтому движутся в районе Котляровки (5 километров до границы с Днепропетровской областью)", – озвучил Свитан.

Где расположены Удачное, Котлино, Котляровка: смотрите на карте

Среди задач противника – взять под полный контроль Луганскую область, потому что СОУ до сих пор контролируют Белогоровку, Надежду и Торское. Это для россиян большая проблема. Там, по словам военного эксперта, будут проводиться активные бои.

Еще есть 2 основные точки, где враг пытается выдавить украинские силы: Курская и Белгородская области. Там тоже будут интенсивные боевые действия,

– отметил Свитан.

Полковник запаса ВСУ отметил, что российские войска будут пытаться выполнить поставленные перед ними задачи до 9 мая. Не исключено, что и до другой даты, когда Путин окончательно осознает, что дальше уже двигаться его войска не имеют сил и захочет заморозить войну.

В Генштабе отчитались, что по состоянию на утро 28 апреля за сутки на Краматорском направлении зафиксировано 16 боестолкновений вблизи Часового Яра, Андреевки, Курдюмовки и в направлениях Майского, Ступочек, Белой Горы. На Торецком враг совершил 9 атак, на Курском направлении СОУ остановили 23 штурмовые действия врага. Наибольшее их количество за эти сутки наблюдалось на Покровском направлении – 64.