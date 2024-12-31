Российские войска значительно укрепили границу с Украиной, – ISW

Российские войска с 2022 года значительно укрепили защиту международной границы России с Украиной. Также командование больше не полагается на призывников и вероятных дезертиров для охраны границы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Отмечается, что аналитики ISW ссылаются на информацию от одного из российских военных блогеров.

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Как российские оккупанты охраняют границу

Военный блогер утверждал, что российские войска развернули "серьезные" силы для защиты границы и сформировали отдельную группировку для охраны границы.

В Институте изучения войны отметили, что не имеют возможности самостоятельно проверить эти заявления.

Другой связанный с Кремлем военный блогер утверждал, что набор российских добровольцев стремительно увеличился с начала вторжения Украины в Курскую область. Он отметил, что возле Суджи на Курщине также воюет много осужденных, в частности бывшие бойцы "группы Вагнера". Российские заключенные участвуют в войне против Украины в рамках российского проекта "К", однако блогер не уточнил подробности этого проекта.

К слову, ранее стало известно, что Россия пополняет свои ряды для войны против Украины, набирая не только контрактников, но и преступников и должников. В частности недавно в России вступил в силу закон, по которому военнослужащим, которые подписали контракт после 1 декабря 2024, списывают задолженность по кредитам.