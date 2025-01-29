В Москве в пять раз уменьшилось количество желающих подписать контракт с российским Минобороны

В российской столице существенно сократилось количество желающих подписывать контракт с Министерством обороны России и воевать против Украины. За год этот показатель уменьшился в 5 раз.

Последний раз увеличение количества желающих воевать против Украины наблюдалось после повышения единовременных выплат и начала наступления ВСУ на Курщине. Такую информацию сообщили в одном из российских СМИ, передает 24 Канал.

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Кого в Москве отправляют воевать против Украины

В российских СМИ говорят, что в августе 2024 года в военкоматах Москвы резко возросло количество желающих подписать контракт и стать частью российской оккупантской армии. Однако, по состоянию на январь 2025 года там фиксируют значительное падение интереса к заключению контракта для участия в войне против Украины.

В результате в России на войну вербуют иностранцев из стран Африки, Азии и Китая. Стоит отметить, что в оккупационную армию преимущественно попадают желающие заработать немного денег или фигуранты уголовных и административных дел.

Источник российского издания в московской мэрии говорит, что в среднем в Москве контракт с Минобороны подписывают около 40 человек в сутки. Заметим, что осенью прошлого года эта цифра была выше в 5 раз.

Кроме этого, там существенно изменился состав рекрутов. Почти половина оккупантов, заключивших контракт с российским Минобороны, являются иностранцами и россиянами, которые находятся под следствием, стали фигурантами административных дел или являются должниками.

Отметим, что в декабре 2024 года в Институте изучения войны также заявили, что Минобороны России все чаще заставляет срочников подписывать контракты на военную службу для участия в боевых действиях в Украине. Вероятно, таким образом там хотят сформировать больше штурмовых сил для поддержания темпа наступательных операций.