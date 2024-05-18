Оккупанты запустили "Шахеды": какие регионы под угрозой атаки
18 мая 2024, 02:18Читати новину українською
Российская оккупационная армия ни дня не прекращает терроризировать Украину и ее население. Так, ночью 18 мая враг снова запустил дроны-камикадзе.
Воздушные Силы ВСУ предупреждают о движении вражеских беспилотников. Детали о том, какие области под угрозой атаки российских "Шахедов", читайте в материале 24 Канала.
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