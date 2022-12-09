Почему русская артиллерия неточна: наши бойцы назвали главную причину

Артиллеристы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ рассказали, почему российские военные так неточно бьют. Также наши военные объяснили, как изменилось количество вражеских атак за время войны.

Бригада находится на одном из горячих направлений фронта, однако его, по понятным причинам, не называют. Один из военных рассказал закономерность, что чем больше пота у украинских артиллеристов, тем меньше крови у нашей пехоты.

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Почему у россиян неточная артиллерия

Командир реактивной батареи с позывным "Брокер" рассказал, что все военные не зря считают артиллерию "богами войны". По его словам, в бригаде личный состав:

бывалые военные, которым можно доверить что угодно;

а также добровольцы, за короткое время сумевшие развить свои навыки до уровня контрактных военных.

"Брокер" напомнил, что артиллерия требует точности. В наших бойцов с врагами "договоренность", мол, ВСУ стреляют по россиянам и они тоже стреляют по себе.

По данным военного, с начала войны они уже сколько уничтожили вражеской техники и личного состава, что их количество даже не может назвать.

Однако командир реактивной батареи пояснил, что:

противника не стоит недооценивать, ведь российские враги имеют подобные нашим средствам аэроразведки, радиолокационные станции;

однако у врага уменьшилось количество снарядов, а точность стрельбы не улучшилась;

ведь у них плохой уровень подготовки артиллеристов, а еще они – не умеют стрелять.

Им главное не качество, им главное – количество. Они (россияне – 24 канал) считают, что если они больше насыпят, даже если не точно, то это нас "напугает". Это совсем не так,

– рассказал "Брокер".

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Кратко о русской артиллерии