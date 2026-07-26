Также в городе известно о погибших. Об этом заявил глава местной ОГА Вячеслав Чаус .

Что известно об ударе по Чернигову?

В воскресенье, 26 июля, Россия среди бела дня ударила беспилотниками по Чернигову. В результате атаки был уничтожен супермаркет АТБ.

Глава местной ОГА сообщил, что своими действиями страна-агрессорка убила 2 человека. Среди них – девятилетняя девочка.

Мои соболезнования родным. Предварительно еще 20 человек пострадали. Среди них – 10-летний мальчик. Три человека сейчас в реанимации,

– заявил Чаус.

Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь. Информация о последствиях еще уточняется. Он добавил, что на других местах ударов повреждены автомобили, СТО. Все необходимые службы работают.

ГСЧС сообщили, что в результате попаданий возникли пожары. Спасатели работают над ликвидацией возгорания.

Спасатели продемонстрировали фото ужасных разрушений в магазине, атакованном военными страны-агрессорки.

Россияне ударили по супермаркету в Чернигове / Фото ГСЧС

Какие последние российские удары по Украине?

Утром в этот же день россияне атаковали Харьков, попав баражировочным боеприпасом по частному дому. В результате удара была убита женщина , известно о пострадавших.

В субботу, 25 июля, россияне ударили по Одесщине. По словам главы ОВА, в результате атаки в Одесском районе поврежден частный жилой дом и около десяти близлежащих. Ранения получил 65-летний мужчина.