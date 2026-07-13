"Российское руководство сошло с ума из-за войны": Зеленский отреагировал на ночную атаку

13 июля Россия продолжила попытки уничтожить гражданскую инфраструктуру Украины. Владимир Зеленский прокомментировал последствия вражеских ударов.

Президент подчеркнул важность усиления защиты украинского неба. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

Что сказал Зеленский?

Российские удары привели к разрушениям в нескольких областях. Глава государства эмоционально отреагировал на обстрелы 13 июля и подчеркнул, что в качестве целей своих атак враг выбирает гражданские объекты. Он отметил, что россияне атаковали:

пассажирские автобусы в Одессе;

жилые дома в Запорожье;

больницу в Харьковской области.

Президент подчеркнул, что каждый следующий день войны против мирного населения лишь доказывает правильность поддержки Украины с оборонной, политической и гуманитарной точек зрения. Он подчеркнул необходимость передачи Украине большего количества систем ПВО.

Российское руководство сошло с ума из-за войны и совершенно нерационально отказывается ее заканчивать,

– заявил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что давление на Россию должно сработать. Он сказал, что элементами такого давления должны стать: новые санкции, пакеты поддержки для Украины и новые проекты – такие как наш европейский антибаллистический проект FREYJA.

Зеленский пообещал, что в ближайшее время проведет встречи и переговоры, которые укрепят оборону страны. Также он поблагодарил всех, кто помогает Украине выстоять в войне.

Последствия российских ударов / Фото ГСЧС

Что известно о российской атаке?

Вечером 12 июля российские войска провели атаку на Запорожье ударными беспилотниками. По состоянию на утро 13 июля стало известно, что погибли два человека и 11 пострадали.

Утром 13 июля Россия продолжила терроризировать Украину своими дронами. В Одесской области известно о 51-летнем пострадавшем.