Министерство иностранных дел страны вызовет посла России. Об этом сообщил министр иностранных дел Кястутис Будрис.

Как отреагировали в Литве?

Россия во время массированной атаки на Киев и другие мирные города ночью 1 августа повредила посольство Литвы в Украине. Отметим, что здание дипломатического учреждения расположено в Печерском районе столицы.

Министр иностранных дел подчеркнул, что ракеты упали в нескольких метрах от посольства. Он заявил, что МИД Литвы вызовет представителя страны-агрессора в Вильнюсе.

Кампания террора России против Украины продолжается без ограничений. Нет никаких признаков реальной готовности остановить ее, искать мир или участвовать в переговорах. Цель Кремля остается неизменной: разрушение, смерть и запугивание,

– заявил Кястутис Будрис.

Политик отметил, что цивилизованный мир может ответить только одним способом. По его мнению, партнеры Украины должны нарастить поддержку Киева и усилить давление на Москву.

Он добавил, что, к счастью, никто из сотрудников посольства не пострадал.



Последствия российского обстрела / Фото Кястутиса Будриса

Утром глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что в результате российского удара взрывной волной выбило несколько окон здания. Также повреждены крыша и солнечные панели. На территории посольства обнаружили обломки и воронки. Размер нанесенного ущерба пока оценивается.