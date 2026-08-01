Зовнішньодипломатичне відомство країни викличе посла Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ Кястутіс Будріс.

Як відреагували у Литві?

Росія під час масованої атаки на Київ та інші мирні міста вночі 1 серпня пошкодила посольство Литви в Україні. Зазначимо, що будівля дипломатичної установи розташована у Печерському районі столиці.

Міністр закордонних справ підкреслив, що ракети вдарили на відстані кількох метрів від посольства. Він сказав, що МЗС Литви викличе представника країни-агресорки у Вільнюсі.

Кампанія терору Росії проти України триває без обмежень. Немає жодних ознак справжньої готовності зупинити її, шукати мир чи брати участь у переговорах. Мета Кремля залишається незмінною: руйнування, смерть і залякування,

– заявив Кястутіс Будріс.

Політик зазначив, що цивілізований світ може відповісти лише одним чином. На його думку, партнери України мають наростити підтримку для Києва та посилити тиск на Москву.

Він додав, що, на щастя, ніхто з працівників посольства не постраждав.



Наслідок російського обстрілу / Фото Кястутіса Будріса

Вранці глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що внаслідок російського удару вибуховою хвилею вибило кілька вікон будівлі. Також пошкоджений дах та сонячні панелі. На території посольства виявили уламки та вирви. Розмір завданих збитків наразі оцінюють.