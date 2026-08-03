Обе женщины работали в сети "Сильпо", где коллеги сообщили об их гибели и оказали поддержку семьям.

Что известно о трагедии?

Во время массированной атаки России на Киев в ночь на 1 августа погибли Елена Рожнятивская и ее 18-летняя дочь Екатерина. Женщины пытались добраться до укрытия, однако не успели укрыться от последствий вражеского удара.

Елена Рожнятивская работала менеджером проектов в отделе мерчандайзинга Операционного офиса компании. Ее дочь Екатерина входила в ту же команду и работала продавцом-консультантом в отделе свежих продуктов магазина на Днепровской набережной в Киеве.

В компании сообщили, что поддерживают связь с семьей погибших и помогают близким пережить последствия трагедии.

Это невосполнимая утрата для всей нашей команды. Трудно найти слова, которые могли бы передать боль от их гибели,

– сообщили коллеги.

Напомним, в ночь на 1 августа российские войска провели атаку на Киев баллистическими ракетами и реактивными беспилотниками, что привело к масштабным разрушениям в нескольких районах столицы. В результате вражеского удара погибли 9 человек, еще что-то около 30 жителей Киева получили ранения, среди них четверо детей.

Наибольшие последствия зафиксированы в Дарницком районе, где погибли семь человек, еще 14 человек пострадали, в том числе двое детей. В районе повреждены жилые дома, автомобили, административные и нежилые здания, а также возникли пожары после попаданий и падения обломков.

В Соломенском районе погибли два человека, еще восемь получили травмы, в том числе двое детей; там частично разрушен пятиэтажный жилой дом, из которого спасатели эвакуировали 35 жителей.

Повреждения также зафиксированы в Голосеевском, Днепровском, Печерском, Святошинском и Шевченковском районах Киева. В результате атаки пострадала коммунальная организация "Киевмедспецтранс": частично разрушены четыре здания, уничтожены пять машин скорой помощи, еще около 20 медицинских автомобилей получили повреждения.