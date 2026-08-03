Обидві жінки працювали у мережі "Сільпо", де колеги повідомили про втрату та надали підтримку родині.

Що відомо про трагедію?

Під час масованої атаки Росії на Київ у ніч проти 1 серпня загинули Олена Рожнятівська та її 18-річна донька Катерина. Жінки намагалися дістатися укриття, однак не встигли сховатися від наслідків ворожого удару.

Олена Рожнятівська працювала менеджеркою проєктів у відділі мерчандайзингу Операційного офісу компанії. Її донька Катерина була частиною тієї ж команди та працювала продавчинею-консультанткою у відділі свіжих продуктів магазину на Дніпровській набережній у Києві.

У компанії розповіли, що підтримують зв’язок із родиною загиблих та допомагають близьким пережити наслідки трагедії.

Це непоправна втрата для всієї нашої команди. Важко знайти слова, які могли б передати біль від їх загибелі,

– повідомили колеги.

Нагадаємо, у ніч проти 1 серпня російські війська атакували Київ балістичними ракетами та реактивними безпілотниками, спричинивши масштабні руйнування у кількох районах столиці. Унаслідок ворожого удару загинули 9 людей, ще щонайменше 30 мешканців Києва отримали поранення, серед них четверо дітей.

Найбільше наслідків зафіксували у Дарницькому районі, де загинули семеро людей, ще 14 осіб постраждали, зокрема двоє дітей. У районі пошкоджені житлові будинки, автомобілі, адміністративні та нежитлові споруди, а також виникли пожежі після влучань і падіння уламків.

У Солом’янському районі загинули двоє людей, ще восьмеро зазнали травм, серед них двоє дітей; там частково зруйновано п’ятиповерховий житловий будинок, із якого рятувальники евакуювали 35 мешканців.

Пошкодження також зафіксували у Голосіївському, Дніпровському, Печерському, Святошинському та Шевченківському районах Києва. Через атаку постраждала комунальна організація "Київмедспецтранс": частково зруйновано чотири будівлі, знищено п’ять карет швидкої допомоги, ще близько 20 медичних автомобілів отримали пошкодження.