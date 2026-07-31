Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

Что известно о российской атаке?

В Броварском районе во время вражеских ударов беспилотниками пострадал мужчина. Предварительно установлено, что он получил осколочное ранение ноги. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

В Киевской областной военной администрации призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Находитесь в безопасных местах, берегите себя и своих близких,

– заявили в КОВА.

В результате российского обстрела в Броварском районе 31 июля были повреждены частный жилой дом, два автомобиля и здания одного из предприятий.

В Вышгородском районе из-за падения обломков возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

Кроме того, вечером 31 июля в Киеве прогремел мощный взрыв. Информации о возможных последствиях атаки пока нет.