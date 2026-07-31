Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

Що відомо про російську атаку?

У Броварському районі під час ворожих ударів безпілотниками постраждав чоловік. Попередньо він отримав уламкове поранення ноги. Медики надають йому всю необхідну допомогу.

У Київській обласній військовій адміністрації закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Перебувайте у безпечних місцях, бережіть себе та своїх рідних,

– заявили в КОВА.

Унаслідок російської атаки у Броварському районі 31 липня пошкоджений приватний житловий будинок, два автомобілі та будівлі одного з підприємств.

У Вишгородському районі через падіння уламків виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Також увечері 31 липня у Києві прогримів потужний вибух. Інформації про можливі наслідки атаки наразі немає.