Усе, що відомо на цей момент, зібрав 24 Канал.
Яка ситуація у Києві?
Передусім зазначимо, що близько 20-ї вечора в столиці пролунала повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух БпЛА з Чернігівщини та Полтавщини в напрямку Києва.
Про небезпеку через російські дрони писали також в КМВА. "Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", – наголошувала місцева влада.
Вибух у столиці було чутно вже близько 20:23. Вже о 20:32 дали відбій тривоги. На момент публікації інформації про можливі наслідки атаки немає. Імовірно, влада повідомить про це згодом.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
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Нагадаємо, що буквально вранці 31 липня Київ теж зазнав ворожої атаки. По столиці вдарили дрони, через що було чутно вибухи. Згодом Кличко повідомив, що у Голосіївському районі внаслідок ворожої атаки загорілася суха трава.
А в ніч на 30 липня по Києву росіяни били балістикою. Через обстріл у Святошинському районі та на Оболоні спалахнули пожежі на територіях нежитлової забудови. Внаслідок удару загинув один чоловік, ще троє людей постраждали.