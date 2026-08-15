"Шахед" влетел прямо в дом: в Киевской области попрощались с дедушкой, бабушкой и их внуком

В ночь на 8 августа Россия нанесла удар по селу Пуховка в Киевской области. В результате атаки погибли члены семьи Кучер, в том числе 3-летний мальчик.

Отец погибшего ребенка рассказал о российской атаке. Об этом сообщает "Суспильне".

Что известно об ударе?

В воскресенье, 15 августа, состоялись похороны Петра, Галины и их внука Дмитрия. Всех их убил российский беспилотник, поразивший частный дом, где проживала семья.

Александр Кучер во время удара потерял младшего сына и родителей. До выхода на пенсию в 2019 году мужчина работал правоохранителем. После начала полномасштабной войны в 2022 году он был мобилизован и демобилизовался в 2024 году.

Ночью 8 августа он услышал взрывы и подошел к окну.

Буквально через тридцать секунд первый "Шахед" влетел в соседнюю комнату, где спали мои дети – младший и средний. Прогремел взрыв. Я под завалами. Огонь,

– рассказал Александр.

Он не помнит, как выбрался из комнаты. Сразу после взрыва мужчина начал искать детей. Средний сын Володя спасся благодаря тому, что перед взрывом вышел в туалет. Жену же ударной волной отбросило в коридор.

После этого семья начала бежать. Однако, по словам отца, беспилотники продолжали атаку.

Мужчина подчеркнул, что дроны намеренно целились в людей.

Они кружили и отслеживали, ну, живых. Они работали конкретно по, по людям, потому что сначала ударили только по дому, а дальше – по людям,

– отметил Александр.

Сейчас средний сын находится в ожоговом центре. У 15-летнего мальчика около 50% ожогов тела. Также ранения получила его мать.

Церемония прощания с семьей Кучер, убитой в России: смотрите видео

Отметим, что Галина Кучер, убитая россиянами, работала учительницей. Также женщина в течение 30 лет была директором лицея "Спасский" в Подольском районе столицы.