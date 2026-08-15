Батько загиблої дитини розповів про російську атаку. Про це повідомляє Суспільне.

Що відомо про удар?

У неділю, 15 серпня, відбулись похорони Петра, Галини та їхнього онука Дмитра. Їх всіх вбив російський безпілотник, влучивши, у приватний будинок, де мешкала родина.

Олександр Кучер під час удару втратив молодшого сина та батьків. Чоловік до виходу на пенсію у 2019 році працював правоохоронцем. Після початку повномасштабної війни у 2022 році він мобілізувався й звільнився у 2024.

Вночі 8 серпня він почув вибухи й підійшов до вікна.

Буквально, там тридцять секунд, залітає перший "Шахед" у сусідню кімнату, де спали мої діти – молодший і середній. Пролунав вибух. Я під завалами. Вогонь,

– розповів Олександр.

Він не пам'ятає як вибрався з кімнати. Одразу після вибуху чоловік почав шукати дітей. Середній син Володя врятувався завдяки тому, що перед вибухом вийшов у туалет. Дружину ж ударною хвилею відкинуло у коридор.

Після цього сім'я почала тікати. Проте, за словами батька, безпілотники продовжували атаку.

Чоловік підкреслив, що дрони навмисно цілились у людей.

Вони кружляли і контролювали, ну, живих. Вони працювали конкретно по, по людях, тому що перший приліт тільки в будинок, далі – по людях,

– зазначив Олександр.

Наразі середній син перебуває в опіковому центрі. 15-річний хлопчик має приблизно 50% опіків тіла. Також постраждала поранень зазнала його мати.

Зазначимо, що Галина Кучер, яку вбили росіяни, працювала вчителькою. Також жінка 30 років була директоркою ліцею "Спаський" у Подільському районі столиці.