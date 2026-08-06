В Киевской области уже второй день продолжается ликвидация последствий российских ударов, – ГСЧС

В ночь на 5 августа Россия подвергла Киевскую область массированному обстрелу ракетами и дронами. Спасатели занимаются ликвидацией последствий атаки.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Что говорят в ГСЧС?

Спасатели продолжают тушить возгорания на объектах в Бучанском и Броварском районах.

ГСЧС ликвидируют последствия российских атак / Фото ГСЧС

Несмотря на жаркую погоду и высокую температуру воздуха, спасатели непрерывно проводят заливку очагов возгорания, разбор поврежденных конструкций и устранение последствий разрушений,

– заявили в ГСЧС

Они добавили, что пиротехнические подразделения обследуют территорию в поисках взрывоопасных предметов.

ГСЧС продемонстрировало свою работу в Киевской области: смотрите видео

Напомним, что Россия в ночь на 5 августа атаковала Киев и область. Больше всего пострадал именно Броварской район, в котором в результате ударов погибли 10 человек, еще 16 получили ранения. Также там повреждены 19 объектов.

В Бучанском районе россияне убили 5 человек, еще 16 получили травмы. Также известно, что разрушениям подверглись 40 объектов, среди которых пять складов, частный дом и 34 транспортных средства.