В Киевской области уже второй день продолжается ликвидация последствий российских ударов, – ГСЧС
В ночь на 5 августа Россия подвергла Киевскую область массированному обстрелу ракетами и дронами. Спасатели занимаются ликвидацией последствий атаки.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Что говорят в ГСЧС?
Спасатели продолжают тушить возгорания на объектах в Бучанском и Броварском районах.
ГСЧС ликвидируют последствия российских атак / Фото ГСЧС
Несмотря на жаркую погоду и высокую температуру воздуха, спасатели непрерывно проводят заливку очагов возгорания, разбор поврежденных конструкций и устранение последствий разрушений,
– заявили в ГСЧС
Они добавили, что пиротехнические подразделения обследуют территорию в поисках взрывоопасных предметов.
ГСЧС продемонстрировало свою работу в Киевской области: смотрите видео
Напомним, что Россия в ночь на 5 августа атаковала Киев и область. Больше всего пострадал именно Броварской район, в котором в результате ударов погибли 10 человек, еще 16 получили ранения. Также там повреждены 19 объектов.
В Бучанском районе россияне убили 5 человек, еще 16 получили травмы. Также известно, что разрушениям подверглись 40 объектов, среди которых пять складов, частный дом и 34 транспортных средства.