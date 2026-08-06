Про це повідомили в ДСНС.
Що кажуть у ДСНС?
Рятувальники продовжують гасити загоряння на об'єктах у Бучанському та Броварському районах.
ДСНС ліквідовують наслідки ворожої атаки / Фото ДСНС
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Попри спекотну погоду та високу температуру повітря, надзвичайники безперервно проводяться проливання осередків горіння, розбір пошкоджених конструкцій та усунення наслідків руйнувань,
– заявили у ДСНС
Вони додали, що піротехнічні підрозділи обстежують територію у пошуку вибухонебезпечних предметів.
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Нагадаємо, що Росія в ніч на 5 серпня атакувала Київ та область. Найбільше постраждав саме Броварський район, в якому внаслідок ударів загинули 10 людей, ще 16 отримали поранення. Також там пошкоджені 19 об'єктів.
У Бучанському районі росіяни вбили 5 людей, ще 16 отримали травми. Також відомо. що руйнувань зазнали 40 об'єктів, серед яких п'ять складів, приватний будинок і 34 транспортні засоби.