Россияне нанесли массированный авиаудар по Краматорску: среди пострадавших – младенец

Во вторник, 25 августа, Россия совершила атаку на Краматорск, в ходе которой были использованы 9 авиабомб. В результате атаки были повреждены 34 здания.

В городе растет число пострадавших. Об этом сообщили Донецкая областная прокуратура и Краматорский городской совет.

Каковы последствия удара?

25 августа, около 10:33, россияне обстреляли город с помощью ФАБ (фугасных авиационных бомб). Целью вражеской атаки стали многоквартирные дома.

Краматорский городской совет сообщил, что по состоянию на 15:30 известно о 21 пострадавшем. Среди них – 2-месячная девочка, которая находится в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

В 16:45 Полиция Донецкой области сообщила, что количество пострадавших выросло до 24.



Россия совершила атаку на Краматорск / Фото Донецкой областной прокуратуры

В результате удара повреждены 34 многоэтажных дома, 3 учебных заведения и критически важная инфраструктура.

Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по статье 438 УК, касающейся военных преступлений.

Последствия российской атаки / Фото Краматорского городского совета, Вадима Филишкина

Кроме того, Россия во вторник, 25 августа, нанесла удар по Чернигову. В результате атаки известно о 3 пострадавших.

Также страна-агрессор ночью того же дня нанесла удар по Киеву. В столице работала ПВО. Один из беспилотников при падении повредил жилой дом.