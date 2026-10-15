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24 Канал Новости Украины В Хмельницкой области в результате атаки России возник пожар на территории нефтебазы
15 октября, 23:34
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Обновлено - 23:47, 15 октября

В Хмельницкой области в результате атаки России возник пожар на территории нефтебазы

Даниил Жоров

Российские войска неоднократно проводили атаки на Хмельницкую область с помощью ударных дронов 15 октября. В результате попаданий загорелась нефтебаза в Шепетовском районе.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин в своем телеграмм-канале

Что известно об атаке на Хмельнитчину? 

Россия атаковала Хмельнитчину в четверг, 15 октября. Силы ПВО сбили вражеские цели, однако обломки или прямые удары привели к возгоранию на объекте хранения горючего. 

К ликвидации последствий ЧП оперативно привлекли все экстренные и профильные службы региона. Глава области также подчеркнул, что угроза остается актуальной, поскольку в воздушном пространстве региона фиксируют вражеские беспилотники.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах, 
– подчеркнул Тюрин. 

Он призвал местных жителей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Отметим, что русские войска в четверг, 15 октября, атаковали западные регионы Украины. Напомним, что в Каменец-Подольском районе вспыхнул пожар на предприятии

Также российские оккупанты наносили удары по производственным объектам в Чортковском районе Тернопольщины. В результате атаки реактивных БпЛА известно о 5 пострадавших.

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Атака дронами-камикадзе
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