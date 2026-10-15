В Хмельницкой области в результате атаки России возник пожар на территории нефтебазы

Российские войска неоднократно проводили атаки на Хмельницкую область с помощью ударных дронов 15 октября. В результате попаданий загорелась нефтебаза в Шепетовском районе.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин в своем телеграмм-канале.

Что известно об атаке на Хмельнитчину?

Россия атаковала Хмельнитчину в четверг, 15 октября. Силы ПВО сбили вражеские цели, однако обломки или прямые удары привели к возгоранию на объекте хранения горючего.

К ликвидации последствий ЧП оперативно привлекли все экстренные и профильные службы региона. Глава области также подчеркнул, что угроза остается актуальной, поскольку в воздушном пространстве региона фиксируют вражеские беспилотники.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах,

– подчеркнул Тюрин.

Он призвал местных жителей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Отметим, что русские войска в четверг, 15 октября, атаковали западные регионы Украины. Напомним, что в Каменец-Подольском районе вспыхнул пожар на предприятии.

Также российские оккупанты наносили удары по производственным объектам в Чортковском районе Тернопольщины. В результате атаки реактивных БпЛА известно о 5 пострадавших.