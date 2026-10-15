Про це повідомив голова Хмельницької ОДА Сергій Тюрін у своєму телеграм-каналі.

Що відомо про атаку на Хмельниччину?

Росія атакувала Хмельниччину у четвер, 15 жовтня. Сили ППО збили ворожі цілі, однак уламки або прямі удари спричинили займання на об'єкті зберігання пального.

До ліквідації наслідків надзвичайної події оперативно залучили всі екстрені та профільні служби регіону. Очільник області також наголосив, що загроза залишається актуальною, оскільки у повітряному просторі регіону фіксують ворожі безпілотники.

Бережіть себе та перебувайте в безпечних місцях,

– наголосив Тюрін.

Він закликав місцевих жителів не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Зазначимо, що російські війська у четвер, 15 жовтня, атакували західні регіони України. Нагадаємо, що у Кам'янець-Подільському районі спалахнула пожежа на підприємстві.

Також російські окупанти завдавали ударів по виробничих об'єктах у Чортківському районі Тернопільщини. Внаслідок атаки реактивних БпЛА відомо про 5 постраждалих.