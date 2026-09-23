В компании отметили, что не приостанавливали полностью движение пассажирских поездов. Об этом сообщила "Укрзализныця" в социальных сетях.

Что известно о движении железнодорожного транспорта?

Мониторинговый центр отслеживал ситуацию в небе над городом. Благодаря этому удалось не останавливать движение пассажирских поездов.

На Центральном вокзале и вокзале "Дарница" посадка и высадка пассажиров происходила через подземные переходы, как это и должно происходить во время желтого уровня воздушной тревоги, если вблизи вокзалов зафиксированы вражеские цели.

Железнодорожные вокзалы столицы пока не пострадали в результате атаки,

– подчеркнули в УГО.

В компании отметили, что задержки поездов также имеются. Больше всего от графика отстают поезда, следующие из центральной части Украины, Запорожья и Днепропетровской области.

Киевская городская электричка курсирует по полному кольцу, однако с задержками в пределах 10–30 минут. Также в случае объявления воздушной тревоги компания призвала пассажиров обязательно находиться в укрытии.

Страна-агрессор с самого утра 23 сентября наносила удары по гражданской инфраструктуре Киева с помощью ударных беспилотников. В результате очередного военного преступления России в столице есть погибшие и раненые.