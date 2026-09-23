В компанії зазначили, що не зупиняли повністю рух пасажирських потягів. Про це повідомили Укрзалізниця повідомила у соцмережах.

Що відомо про рух залізничного транспорту?

Моніторинговий центр відстежував ситуацію у небі над містом. Завдяки цьому вдалося не зупиняти рух пасажирських поїздів.

На Центральному вокзалі та вокзалі "Дарниця" посадка та висадка пасажирів відбувалась через підземні переходи, як це і має відбуватись під час для жовтого рівня повітряної тривоги, якщо поблизу вокзалів зафіксували ворожі цілі.

Залізничні вокзали столиці наразі не зазнали ушкоджень внаслідок атаки,

– підкреслили в УЗ.

У компанії зазначили, що затримки поїздів також є. Найбільше від графіка відстають потяги, які їдуть із центральної частини України, Запоріжжя та Дніпропетровщини.

Київська міська електричка курсує повним кільцем, проте із затримками в межах 10 – 30 хвилин. Також у разі оголошення повітряної тривоги компанія закликала пасажирів обов’язково перебувати в укритті.

Країна-агресорка з самого ранку 23 вересня била по цивільній інфраструктурі Києва ударними безпілотниками. Внаслідок чергового воєнного злочину Росії у столиці є загиблі та поранені.