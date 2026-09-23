Как работают вокзалы и есть ли задержки поездов после массированной атаки на Киев
В среду, 23 сентября, Россия подвергла Киев обстрелу ударными беспилотниками. В Укрзализныце рассказали о движении поездов
В компании отметили, что не приостанавливали полностью движение пассажирских поездов. Об этом сообщила "Укрзализныця" в социальных сетях.
Что известно о движении железнодорожного транспорта?
Мониторинговый центр отслеживал ситуацию в небе над городом. Благодаря этому удалось не останавливать движение пассажирских поездов.
На Центральном вокзале и вокзале "Дарница" посадка и высадка пассажиров происходила через подземные переходы, как это и должно происходить во время желтого уровня воздушной тревоги, если вблизи вокзалов зафиксированы вражеские цели.
Железнодорожные вокзалы столицы пока не пострадали в результате атаки,
– подчеркнули в УГО.
В компании отметили, что задержки поездов также имеются. Больше всего от графика отстают поезда, следующие из центральной части Украины, Запорожья и Днепропетровской области.
Киевская городская электричка курсирует по полному кольцу, однако с задержками в пределах 10–30 минут. Также в случае объявления воздушной тревоги компания призвала пассажиров обязательно находиться в укрытии.
Страна-агрессор с самого утра 23 сентября наносила удары по гражданской инфраструктуре Киева с помощью ударных беспилотников. В результате очередного военного преступления России в столице есть погибшие и раненые.