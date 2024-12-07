Взрывная волна нанесла большой ущерб: как Кривой Рог оправляется от российской атаки

Россияне в очередной раз нанесли террористический удар по Кривому Рогу 6 декабря. Поисково-спасательные работы уже завершились, известно о 3 погибших и 17 пострадавших.

Россияне попали в административное здание, но из-за сильной взрывной волны также было повреждено немало домов, учебное заведение и авто. Об этом 24 Каналу рассказал корреспондент из Кривого Рога Александр Фефилатьев, отметив, что люди, чьи дома повреждены, могут получить помощь.

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Кривой Рог приходит в себя после атаки

Примерно в 16:30 жители города услышали громкий взрыв. До этого мониторинговые каналы сообщали об угрозе баллистического вооружения с территории временно оккупированного Крыма.

Позже председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что есть попадание в административное здание. На место сразу отправились все оперативные службы, а именно полиция, спасатели, отряд горных спасателей, волонтеры и парамедики.

По состоянию на утро (7 декабря – 24 Канал) все поисковые действия завершили. К сожалению, 3 человека в Кривом Роге погибли, еще 17 получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших шестилетний ребенок,

– отметил корреспондент.

По состоянию на 12:00 7 декабря семь человек остаются в больницах, медики делают все возможно, чтобы стабилизировать состояние пострадавших.

Мониторинговые ресурсы сообщили, что оккупанты нанесли удар ракетой "Искандер-М". Однако соответствующие компетентные службы сейчас проводят анализ, чтобы точно установить вид оружия.

Кроме админздания, куда попала вражеская ракета, взрывная волна повредила 2 многоэтажных дома, 10 частных, 3 админздания, учебное заведение и одно легковое авто,

– прокомментировал Фефилатьев.

Вечером 6 декабря оперативная городская и районные власти организовали штаб по выдаче строительных материалов на первое время людям, чьи дома пострадали от взрывной волны. Люди получили ОЅВ плиты, тарпаулин, пленку, гвозди и шифр.

Также в штабе принимали заявки для получения дальнейшей компенсации из городского бюджета Кривого Рога.

Напомним, в Кривом Роге 9 декабря объявлен день траура после российского удара.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удары России по Запорожью и Кривому Рогу, которые состоялись в вечер святого Николая, заявив, что слова из России ничего не значат, но ее бомбы и ракеты все говорят очень красноречиво.