Россия нанесла удар по частным домам в Полтавской области: есть погибший и пострадавшие

Страна-агрессор продолжает запускать ударные беспилотники по Украине. Враг совершил атаку на Полтаву.

Известно как минимум об одной жертве. Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Что известно об атаке?

Вечером 17 октября Россия совершила атаку на Полтаву ударными БПЛА. В 21:31 в городе прогремели взрывы.

Дякивнич написал, что, по предварительным данным, зафиксированы попадания БПЛА в районе частных жилых домов. На месте уже работают все оперативные службы.

По состоянию на 22:17 известно об одном погибшем. Также пострадали 2 человека. Враг повредил 4 частных дома. Чиновник отметил, что информация уточняется.

Напомним, что в субботу, 17 октября, россияне также терроризировали критическую инфраструктуру Украины. В результате попаданий повреждены энергетические объекты в Днепропетровской, Черниговской и Тернопольских областях.