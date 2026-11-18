В ночь на 18 ноября российские войска провели атаку на украинские регионы с помощью беспилотников. Одной из целей обстрела стала Винницкая область.

БПЛА повредили объект энергетики и предприятие. Об этом сообщила глава Винницкой областной государственной администрации Наталья Заболотная.

Каковы последствия удара?

В среду, 18 ноября, страна-агрессор нанесла удар по Винницкой области с помощью ударных БПЛА. Враг повредил предприятие и объект энергетики. Взрывная волна также повредила частные дома, нежилые постройки и АЗС в различных районах области.

Сразу после отбоя воздушной тревоги все соответствующие службы приступили к ликвидации последствий обстрела. Ремонтные бригады и специалисты экстренных служб незамедлительно приступили к аварийным работам, чтобы оперативно восстановить стабильное электроснабжение.

В настоящее время в области продолжается фиксация нанесенного ущерба, затронувшего гражданские и коммерческие здания в различных районах. Экстренные службы продолжают обследовать поврежденную территорию предприятия, автозаправочной станции и частного сектора.

Винницкая область уже неоднократно подвергалась ударам по объектам критической инфраструктуры в преддверии холодов. Российские военные продолжают наносить удары по ключевым сетевым узлам, пытаясь нарушить баланс в объединенной энергетической системе государства.

Во вторник, 10 ноября, российские войска совершили массированную атаку на подстанции, поразив пять больших объектов в Винницкой, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Также россияне ударили по Винницкой области 13 ноября. Оккупанты повредили жилые дома и детский сад. Тогда пострадали две женщины в возрасте 22 и 54 лет.*-