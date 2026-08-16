Об этом сообщил глава областной государственной администрации Олег Кипер.

Каковы последствия атаки?

В воскресенье, 16 августа, россияне вновь терроризировали мирные украинские города. Военные страны-агрессора нанесли удар по югу Одесской области.



Последствия российской атаки / Фото ГСЧС Одесской области

Около 04:51 в Белгород-Днестровском районе прозвучала воздушная тревога. В 7:56 Кипер сообщил, что в результате российской атаки повреждены фасады трех 5-этажных жилых домов. Также ударная волна выбила окна.

По предварительным данным, к сожалению, один человек пострадал. На месте работают все соответствующие службы.



Россияне провели атаку на Одесскую область / Фото ГСЧС Одесской области

Также утром 16 августа оккупанты провели атаку на Киевскую область беспилотниками. В регионе действовала ПВО.

Ночью того же дня россияне нанесли комбинированный удар по Кривому Рогу. Оккупанты обстреливали город ракетами и "Шахедами". Известно об одном погибшем и шести пострадавших.