Про це повідомив начальник ОВА області Олег Кіпер.

Які наслідки атаки?

Росіяни у неділю, 16 серпня, знову тероризували українські мирні міста. Військові країни-агресорки завдали удару по півдню Одещини.



Наслідки російської атаки / Фото ДСНС Одещини

Близько 04:51 у Білгород-Дністровському районі пролунала повітряна тривога. О 7:56 Кіпер повідомив, що внаслідок російської атаки пошкоджені фасади трьох житлових 5-поверхових будинків. Також ударна хвиля вибила вікна.

За попередніми даними, на жаль, одна людина постраждала. На місці працюють усі відповідні служби.



Росіяни атакували Одеську область / Фото ДСНС Одещини

Також вранці 16 серпня окупанти атакували Київщину безпілотниками. В регіоні працювала ППО.

Вночі цього ж дня росіяни завдали комбінованого удару по Кривому Рогу. Окупанти били по місту ракетами та "Шахедами". Відомо про 1 загиблого та 6 постраждалих.