Про це повідомив начальник ОВА області Олег Кіпер.
Які наслідки атаки?
Росіяни у неділю, 16 серпня, знову тероризували українські мирні міста. Військові країни-агресорки завдали удару по півдню Одещини.
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Наслідки російської атаки / Фото ДСНС Одещини
Близько 04:51 у Білгород-Дністровському районі пролунала повітряна тривога. О 7:56 Кіпер повідомив, що внаслідок російської атаки пошкоджені фасади трьох житлових 5-поверхових будинків. Також ударна хвиля вибила вікна.
За попередніми даними, на жаль, одна людина постраждала. На місці працюють усі відповідні служби.
Росіяни атакували Одеську область / Фото ДСНС Одещини
Також вранці 16 серпня окупанти атакували Київщину безпілотниками. В регіоні працювала ППО.
Вночі цього ж дня росіяни завдали комбінованого удару по Кривому Рогу. Окупанти били по місту ракетами та "Шахедами". Відомо про 1 загиблого та 6 постраждалих.