Младенец погиб, маму пытаются спасти: детали очередного жестокого обстрела Харьковщины

Ночью 6 февраля российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьковскую область. Под ударом вражеской системы С-300 оказался отель в Золочеве, где погиб двухмесячный младенец.

Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу детали жестокого обстрела. Как известно, за жизнь мамы погибшего малыша на данный момент борются врачи.

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21-летнюю женщину прооперировали, на данный момент она в реанимации. Кроме нее, пострадали еще две женщины 39 и 28 лет.

К слову, мама с малышом находились в отеле, потому что были неместными и просто приехали в гости.

Люди планируют восстановить свои детища

Вокруг разрушенного отеля сотни частных домов и других гражданских объектов, которые получили повреждения. Но жители Золочева скооперировались и начали помогать пострадавшим.

Анатолий Тильнов строил отель в центре Золочева с мыслью о том, что это будет самое красивое здание в поселке.

Там было маленькое здание. Потом появились немного денег – мы построили это красивое здание, где хотели, чтобы и люди отдыхали, и для людей что-то было,

– рассказал Анатолий.

Отель уничтожен, но владелец планирует его восстановить. Мужчина уже даже обратился к архитектору, с которым планировал, собственно, это здание.

Кроме того, российские ракеты повредили семейный магазин Маргариты из Казачьей Лопани.

"Когда узнали, что сигнализация сработала, с самого утра приехали – и видим такие руины. Очень больно на это все смотреть, потому что этот магазин строил мой дедушка, здесь работали мои мама и тетя. Теперь их также нет, они в начале войны подорвались", – поделилась девушка.

Но потерпевшая уверена, что все удастся отстроить.

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