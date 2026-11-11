Россия проводит атаки на Украину с помощью БПЛА: где сейчас существует опасность

В ночь на 12 ноября Россия запустила по Украине ударные беспилотники. В некоторых областях объявили воздушную тревогу

Воздушные силы отслеживают передвижения вражеских целей. 24 Канал собрал всю самую важную информацию. Где сейчас угроза? Где сейчас опасность: смотрите карту 23:00, 11 ноября Ровенская область: Реактивный рейс в Сарны. 22:55, 11 ноября Харьковская область: группа реактивных БПЛА пролетает через Изюм в западном направлении. 22:39, 11 ноября Реактивный БПЛА пролетает через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на запад.