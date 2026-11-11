Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Россия проводит атаки на Украину с помощью БПЛА: где сейчас существует опасность
11 ноября, 22:50
2
Обновлено - 22:51, 11 ноября

Россия проводит атаки на Украину с помощью БПЛА: где сейчас существует опасность

Даниил Жоров

В ночь на 12 ноября Россия запустила по Украине ударные беспилотники. В некоторых областях объявили воздушную тревогу

Воздушные силы отслеживают передвижения вражеских целей. 24 Канал собрал всю самую важную информацию.

Где сейчас угроза?

 

 

Где сейчас опасность: смотрите карту

 

23:00, 11 ноября

Ровенская область: Реактивный рейс в Сарны.

22:55, 11 ноября

Харьковская область: группа реактивных БПЛА пролетает через Изюм в западном направлении.

22:39, 11 ноября

Реактивный БПЛА пролетает через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на запад.

Связанные темы:

Атака дронами-камикадзе
Война России с Украиной Воздушные силы ВСУ
Воздушная тревога