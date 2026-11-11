11 ноября, 22:50
Обновлено - 22:51, 11 ноября
Россия проводит атаки на Украину с помощью БПЛА: где сейчас существует опасность
В ночь на 12 ноября Россия запустила по Украине ударные беспилотники. В некоторых областях объявили воздушную тревогу
Воздушные силы отслеживают передвижения вражеских целей. 24 Канал собрал всю самую важную информацию.
Где сейчас угроза?
Где сейчас опасность: смотрите карту
23:00, 11 ноября
Ровенская область: Реактивный рейс в Сарны.
22:55, 11 ноября
Харьковская область: группа реактивных БПЛА пролетает через Изюм в западном направлении.
22:39, 11 ноября
Реактивный БПЛА пролетает через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на запад.