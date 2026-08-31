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24 Канал Новости Украины Россияне наносят удары по Украине с помощью дронов: в Киеве объявлена воздушная тревога
31 августа, 23:47
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Россияне наносят удары по Украине с помощью дронов: в Киеве объявлена воздушная тревога

Даниил Жоров

Российские войска провели атаку на Украину с помощью ударных дронов. Во многих областях объявлена тревога.

О передвижении вражеских целей сообщают Воздушные силы ВСУ. 24 Канал собирает информацию о последствиях обстрелов.

Что известно об атаке?

Куда летят дроны: смотрите карту

Обратите внимание! Оперативную информацию о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

 

 

 

 

22:18, 31 августа

КАБы на Запорожскую область.

22:16, 31 августа

Реактивный БПЛА с юга в направлении Киева.

Реактивный БПЛА на западе Николаевской области, курс на север.

22:07, 31 августа

22:04, 31 августа

Реактивный БПЛА из Винницкой области на юг Житомирской области.

Реактивный БПЛА, курс на Черное море из Херсонской области.

БПЛА в юго-восточной части Харьковской области, курс на запад.

БПЛА на юге Черкасской области, курс на Винницкую область.

БПЛА в направлении Одессы с моря.

21:58, 31 августа

Ситуация с реактивными БПЛА: 

- на востоке Киевской области, курс на запад;

- на западе Полтавской области, курс на Черкасскую область;

- между Полтавой и Кременчугом, курс на запад;

- к северу от Николаева, курс на запад.

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Война России с Украиной
Воздушная тревога Воздушные силы ВСУ Атака дронами-камикадзе